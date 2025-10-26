GBL: «Μισός» ο Παναθηναϊκός με τον Προμηθέα, στην Μύκονο ο Ολυμπιακός - Οι ώρες και τα κανάλια

Η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων».

Αρχικά, η Μύκονος Betsson θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην GBL στη φυσική της έδρα, σε ένα ιστορικό παιχνίδι, καθώς θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο «Π. Χανιώτης», με το τζάμπολ του ματς να γίνεται στις 13:00.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 15:30, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί στο Telekom Center Athens με τον Προμηθέα Πάτρας.

Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει πολλές και σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα αγωνιστούν οι Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ και Λεσόρ, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή και του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος έκανε ένεση για να αγωνιστεί κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια.

Σημειώνεται πως και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός ΕΡΤ2 Σπορ

15:30 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας ΕΡΤ2 Σπορ