Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ξεκάθαρο και παθιασμένο μήνυμα παραμονής στους Μπακς - Βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Greek Freak ήταν κυρίαρχος σε ένα ακόμα παιχνίδι και με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, οδήγησε τα «Ελάφια» στη νίκη με 121-111 επί των Νικς.

Το προηγούμενο διάστημα οι φήμες περί αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς έδιναν κι έπαιρναν, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να θεωρείται ως ένας πολύ πιθανός προορισμός για τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο, ο άσος του Μιλγουόκι θέλησε να βάλει τέλος σε όλα αυτά κι έστειλε μήνυμα παραμονής με μία κίνηση γεμάτη νόημα.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ένα παθιασμένο ξέσπασμα, έδειξε με το χέρι του ότι μένει στους Μπακς, φωνάζοντας παράλληλα: «Αυτή είναι η πόλη μου, δεν σας αφήνω».

https://www.instagram.com/reel/DQYiPweCBiM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Greek Freak μάλιστα, ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με τους Νικς, δηλώνοντας άγνοια.

“Δεν το θυμάμαι αυτό. Τώρα, είμαι εδώ, εκπροσωπώ την ομάδα μου. Και αυτό είναι. Νικήσαμε τους Νικς. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε παιχνίδι σε δύο ημέρες εναντίον του Γκόλντεν Στέιτ, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε δύο νίκες στη σειρά. Αλλά δεν διάβασα αυτό το άρθρο. Προσπαθώ να μείνω μακριά από όλες τις φήμες, τις ανταλλαγές και όλα αυτά, δεν με ανησυχούν καθόλου. Προσπαθώ να κερδίσω παιχνίδια”, ανέφερε ο Αντετοκούνμπο.