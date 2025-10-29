NBA: Με 30άρα ο Αντετοκούνμπο «λύγισε» τους Νικς - Όλα τα αποτελέσματα

Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους, ενώ είχε ακόμα και 8 ριμπάουντ, πλησιάζοντας στο double double. Παράλληλα, στα 33 λεπτά που πάτησε παρκέ είχε 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες.

Σημαντική ήταν για τα «Ελάφια» και η παρουσία του Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο, ενώ για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 36 πόντους, αλλά αποχώρησε με πρόβλημα στο πόδι και ο Μίκαελ Μπρίτζες τελείωσε με 24 πόντους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Φιλαδέφλεια 76ερς 134-139

Μαϊάμι Χιτ - Σάρλοτ Χόρνετς 144-117

Μιλγουόκι Μπακς - Νιου Γιορκ Νικς 121-111

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σακραμέντο Κινγκς 107-101

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Λος Άντζελες Κλίπερς 98-79

