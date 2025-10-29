«Λάβα την έλιωσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (26/10).
Την πέμπτη του νίκη στη φετινή Euroleague σημείωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς επικράτησε 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Telekom Center Athens». Οι «πράσινοι» ήταν «Λάβα» που έλιωσε τους Ισραηλινούς με ξέσπασμα στο 4ο δεκάλεπτο.
Παράλληλα, το 3Χ3 σημείωσε η ΑΕΚ στο Basketball Champions League με τη νίκη της 71-69 επί της Λέβιτσε και «Δεν σταματά πουθενά!», ενώ «Ο Μουζακίτης είναι εδώ» στον Ολυμπιακό, αναφορικά με τη μικρή συμμετοχή του νεαρού μέσου.
