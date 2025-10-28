Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα» | Οι δηλώσεις Αταμάν

Την πρώτη εκ των έσω πληροφόρηση για τον τραυματισμό του Χολμς μετέφερε ο Τούρκος τεχνικός.

Στις δηλώσεις που έκανε στο flash interview, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Μου είπαν πως είναι ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο. Θα περιμένουμε τις εξετάσεις. Υπολογίζουν πως περίπου για ένα μήνα δεν θα τον έχω».

Όσον αφορά στην επικράτηση του Παναθηναϊκού, ο προπονητής των «πρασίνων» στάθηκε στην εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο: «Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε τον εαυτό μας. Ο Ναν βρήκε τα σουτ του, ο Σλούκας οργάνωσε εξαιρετικά, ο Όσμαν ήταν πολύ καλός και ο Γιούρτσεβεν έκανε μεγάλη δουλειά στα ριμπάουντ και κυριάρχησε στη ρακέτα. Ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο παίξαμε σπουδαία άμυνα, που μας έδωσε τη δυνατότητα να τρέξουμε. Δεν παίξαμε τέλεια αλλά πιέσαμε στην άμυνα, παίξαμε έξυπνα και πήραμε τη νίκη. Βρήκαμε τις καλές καταστάσεις και τον Γιούρτσεβεν. Συνεχίσαμε έτσι, πιέσαμε τη μπάλα, ο Όσμαν έπαιξε στο “4” και μας βοήθησε στην πίεση, ενώ επιθετικά παίξαμε έξυπνα».

