Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες»- Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

O γενικός διευθυντής του NBA Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου αποκάλυψε λεπτομέρειες για το σχέδιο επέκτασης στην Ευρώπη.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Γιώργος Αϊβάζογλου, γενικός διευθυντής του NBA Europe, πρόσθεσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο για την έναρξη ενός πρωταθλήματος NBA στην Ευρώπη στην ομιλία του στο Football Business Forum που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/11) στο Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο.

Όπως αναφέρει η Gazzetta Dello Sport, ο Έλληνας παράγοντας επιβεβαίωσε επίσημα πολλές φήμες και μίλησε ανοιχτά για την πιθανότητα ενός franchise στη Ρώμη και το Μιλάνο στην έναρξη της νέας σεζόν σε δύο χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα ποιοι θα είναι οι συνεργάτες για την υλοποίηση αυτού του έργου στην Ιταλία.

«Το Μιλάνο φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο», είπε ο Αϊβάζογλου. «Υπάρχουν δύο σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες, υπάρχει μια σπουδαία ομάδα μπάσκετ, η Αρμάνι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το Μιλάνο όταν σκεφτόμαστε τις πόλεις που θέλουμε στο πρωτάθλημά μας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σε εξέλιξη με το οικοσύστημα της πόλης για να κατανοήσουμε πώς θα μοιάζει ο σύλλογος και το στάδιο».

Ο Αϊβάζογλου αρνήθηκε να σχολιάσει φήμες που έχουν προκύψει για συνομιλίες με την Μίλαν και την Ίντερ: «Δεν μπορώ να σχολιάσω τις τρέχουσες συζητήσεις». Αλλά διεύρυνε την οπτική του σχετικά με το είδος των επαφών που έχει το NBA στην Ευρώπη: «Μιλάμε με ορισμένες υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ. Στη συνέχεια, μιλάμε με ομάδες ποδοσφαίρου που έχουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα αλλά δεν έχουν ομάδα μπάσκετ, συζητήσεις που κάνουμε επίσης σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη. Και υπάρχουν μέρη όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν». Όσο για το αν ισχύει το ίδιο για τη Ρώμη απάντησε: «Γνωρίζουμε ότι η Ρώμη έχει μια μεγάλη βάση οπαδών, μπορούμε να αναζωογονήσουμε ορισμένες ιστορικές ομάδες ή να δημιουργήσουμε μια νέα».

Ο Αϊβάζογλου επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι το NBA Europe θα έχει «μια ημι-ανοιχτή μορφή 16 ομάδων, 12 μόνιμες και τέσσερις με βάση την αθλητική αξία: μία από το Basketball Champions League που διοργανώνεται από τη FIFA, η οποία είναι ο συνεργάτης μας, και τρεις ακόμη από εγχώρια πρωταθλήματα, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι επειδή επιτρέπει σε όλους να έχουν φιλοδοξίες».

Για πρώτη φορά, μια επίσημη πηγή απαριθμεί και τις δώδεκα μόνιμες ομάδες στο νέο πρωτάθλημα, εκτός από το Μιλάνο και τη Ρώμη: «Λονδίνο και Μάντσεστερ από το Ηνωμένο Βασίλειο, Παρίσι και Λυών για τη Γαλλία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη για την Ισπανία, Βερολίνο και Μόναχο για τη Γερμανία, συν μία στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη».

Τέλος, υπάρχει επίσης μια υπόδειξη για μελλοντικά σενάρια όπως «μια νέα διοργάνωση με ομάδες από το NBA και το NBA Europe, μια μελλοντική μορφή NBA Cup με αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες ή ένα τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA του περασμένου καλοκαιριού, ως μέρος μιας ολοένα και πιο οργανικής ολοκλήρωσης».

