Euroleague: Σε Παρίσι, Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός, σε ΣΕΦ, Μιλάνο ο Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της τέταρτης «διπλής» εβδομάδας της Euroleague και πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός.
Με ακόμα μία «διαβολοβδομάδα» συνεχίζεται η δράση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Στο πλαίσιο της τέταρτης «διπλής» εβδομάδας, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δύο εκτός έδρας αποστολές σε Παρίσι και Μαδρίτη, κόντρα στην Παρί (11/11, 22:00) και στη Ρεάλ (13/11, 21:45).
Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για το Μιλάνο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι (14/11, 21:30).
Δράση υπάρχει και στο Eurocup, όπου υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Για την 7η αγωνιστική, υπάρχουν οι αναμετρήσεις, Άρης Betsson – Μπαχτσεσεχίρ (11/11, 20:00) και Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Cosmorama Travel (12/11, 21:30).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 11 Νοεμβρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime
- 20:00 EuroCup: Άρης Betsson – Μπαχτσεσεχίρ Novasports4
- 21:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports6
- 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports Start
- 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Μονακό Novasports2
- 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές Novasports3
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 22:00 EuroLeague: Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
- 24:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
- 19:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Τρέντο Novasports4
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Novasports Prime
- 21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Novasports5
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Novasports Start
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
- 20:30 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
- 21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
- 21:45 EuroLeague: Παρί – Βαλένθια Novasports Start
- 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports6
- 23:45 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Ζάλγκιρις Novasports Start
- 19:00 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Novasports5
- 20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Παρτίζαν Novasports6
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Novasports4
- 23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime