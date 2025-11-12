Αταμάν: «Όλα πιο άνετα με τον Σλούκα»

Τρομερή ήταν η συνεισφορά του Κώστα Σλούκα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί, όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ξεκαθάρισε πως με τον αρχηγό της ομάδας όλα είναι πιο άνετα.

Ο Τούρκος κόουτς των «πράσινων» κατά την αναχώρηση της ομάδας από το Παρίσι για τη Μαδρίτη, ενόψει του ματς της Πέμπτης (13/11) με την Ρεάλ μίλησε για την παρουσία του Κώστα Σλούκα, θέλησε να… πειράξει τον Τι Τζέι Σορτς, ξεκαθαρίζοντας πως ήταν ευχαριστημένος από τον Αμερικάνο.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για:

Το παιχνίδι με την Παρί: «Συνεχίζουμε τα ταξίδια μας στα εκτός έδρας παιχνίδια. Σε έξι ματς μετράμε τρεις νίκες, που είναι καλό ποσοστό. Το παιχνίδι με την Παρί ήταν πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις ειδικά στην έδρα της, γιατί παίζουν καταπληκτικό επιθετικό μπάσκετ, με τρανζίτιον. Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις και δεν μπορώ να πω ότι τους σταματήσαμε πολύ καλά, αλλά ήμασταν έξυπνοι στην επίθεση και ελέγξαμε πολύ καλά το παιχνίδι και ακόμα και στην τελευταία περίοδο που χάσαμε κάπως τον έλεγχο, δείξαμε χαρακτήρα και επιστρέψαμε σαν ομάδα. Νομίζω ότι δικαιούμασταν τη νίκη, με την προσπάθεια που καταβάλαμε και φτάσαμε στη νίκη».

Το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Μαδρίτη: «Χθες είχαμε συνεισφορά από πολλούς παίκτες και ελπίζω στη Μαδρίτη να συνεχίσουμε έτσι».

Τον Κένεθ Φαρίντ: «Είναι έμπειρος παίκτης, πολύ θετικός. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πως ο χαρακτήρας του είναι μαχητικός και θετικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητά του. Έχει σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ. Έχει παίξει εναντίον μου το 2014, όταν ήταν στην Team USA με συμπαίκτες όπως ο Στεφ Κάρι. Έχει την ικανότητα και του αρέσει η ομάδα. Τέτοιοι παίκτες λατρεύουν την ατμόσφαιρα της Euroleague, οπότε ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει έτσι. Έδωσε σημαντική συνεισφορά σε εμάς, πράγματα που μας έλειψαν μετά τους τραυματισμούς του Ματίας, του Χολμς και του Γιουρτσεβέν».

Την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς: «Δεν είναι έκπληξη για μένα. Όλοι οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Έχουν συναισθήματα. Ο Σορτς είχε σπουδαίο παρελθόν στην Παρί και χθες στο τελευταίο 5λεπτο έδειξε χαρακτήρα και έδειξε πως ήταν σημαντικός επιθετικά για να κινηθεί η ομάδα. Είναι παίκτης-νικητής και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και στην Αθήνα, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το παιχνίδι του έδωσε αυτοπεποίθηση. Δεν είναι στο 100%, είχαμε κάποια θέματα με τη χημεία της ομάδας, αλλά παίζοντας περισσότερα παιχνίδια και με έναν σέντερ και με τους παίκτες που επιστρέφουν (Χολμς, Γιουρτσεβέν) θα είναι ακόμα καλύτερος».

Την εικόνα των περιφερειακών του: «Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι ο Σλούκας μας έδωσε τρομερή συνεισφορά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε το παιχνίδι υπό τον έλεγχό μας από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, με τις ασίστ και τους πόντους του. Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα. Πιστεύω ότι χθες ο Σορτς στο τέλος του αγώνα και ο Γκραντ έπαιξε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια, αν και δεν έφτασε στο επίπεδο των προηγούμενων 2 ετών. Οι 27 ασίστ είναι κάτι σημαντικό, ειδικά για τον Ναν που δεν έκανε πολλές ντρίμπλες και αυτό ήταν το κλειδί για να σκοράρει στο παιχνίδι αυτό».

