Η «Ένωση» υποδέχεται την ομάδα της Λετονίας, με στόχο τη νίκη που θα της επιτρέψει να… αγκαλιάσει την πρωτιά του ομίλου της.

Η Ρίγα έχει βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στο ημίχρονο (41-41).

Στο πρώτο μέρος την παράσταση έκλεψε ο Κρις Σίλβα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που έκανε, έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ του Κουζμίνσκας. Ο Γκαμπονέζος σέντερ έκανε… πόστερ τον αντίπαλο του και το BCL έγραψε στα social media: «Μην σκρολάρετε παραπάνω, βρήκαμε το κάρφωμα της σεζόν».

Δείτε το απίθανο κάρφωμα του Σίλβα:

SCROLL NO FURTHER YOU FOUND THE DUNK OF THE SEASON ?#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/PGcsNOBmAm — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025

