Προβληματισμός στην ΑΕΚ: Δεδομένες οι αλλαγές, σε δυσμενή θέση ο Αρμς

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena, προβληματίζοντας με την εικόνα της.

Η δεύτερη σερί ήττα στην GBL αναμένεται να φέρει αλλαγές, οι οποίες θα αφορούν κυρίως στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων». Αυτός που φαίνεται ότι βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου είναι ο Αντόνις Αρμς, ο οποίος σε ακόμα ένα παιχνίδι ήταν αρνητικός.

Ο 27χρονος Αμερικανός δεν έχει καταφέρει να προσφέρει τα αναμενόμενα κι από αρκετά νωρίς στη σεζόν ανάγκασε τους ανθρώπους της ομάδας να ρίχνουν ματιές στην αγορά. Πλέον, όμως, φαίνεται ότι… ξέμεινε από ευκαιρίες και με δεδομένο ότι η απόφαση για αλλαγές δείχνει ειλημμένη, πολύ δύσκολα θα καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση.

Πρόβλημα με Σίλβα και Φλιώνη

Με προβλήματα ολοκλήρωσαν το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ οι Κρις Σίλβα και Δημήτρης Φλιώνης. Ο πρώτος αγωνίστηκε επί μακρόν με εκδορά γωνίας αριστερού οφθαλμού, ενώ ο δεύτερος υπέστη ρινική αιμορραγία, μετά από άμεση πλήξη, με συνοδό οίδημα. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ: «Η κατάσταση των δύο αθλητών θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες».

