Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup

Ο ΠΑΟΚ έκανε καθοριστικό βήμα και θα τα παίξει όλα για όλα για την πρωτιά στον όμιλο του στο FIBA Europe Cup, ενώ ο Πανιώνιος γνώρισε ακόμα μια ήττα στο Eurocup.

Newsbomb

ΠΑΟΚ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά στο τέλος έκανε το «2 στα 2» κόντρα στην Άνβιλ.

Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 104-96 της πολωνικής ομάδας, έφτασε τις 4 νίκες στον όμιλο του και… φουλάρει για την πρώτη θέση. Για να καταφέρει να την πάρει θα πρέπει να νικήσει την Μπράουνσβαϊγκ στην Πυλαία την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-21, 55-42, 80-75, 104-96
ΠΑΟΚ: (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 22 (4), Κόνιαρης 2, Σλαφτάκης 2, Τζάκσον 13, Τζόουνς 9, Περσίδης 7 (1), Μπράουν 20 (3), Μουρ 11, Ντίμσα 18 (3).
ΑΝΒΙΛ (Γκρζέγκορζ Κόζαν): Φρίντρικσον 17 (2), Λόκετ 14 (1), Σλότερ 6, Μούκιους 12 (1), Μπορόφσκι 6, Σλουπίνσκι 9 , Κολοντζέιτσακ 9 (1), Μίχαλακ 17 (4), Πίρσον 6.

Στο Eurocup, ο Πανιώνιος γνώρισε έκτη διαδοχική ήττα, καθώς έχασε με… κάτω τα χέρια στο Λονδίνο από τους Λόντον Λάιονς με 97-72. Οι «κυανέρυθροι» είναι ουραγοί στον όμιλο τους με ρεκόρ 1-6.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 55-35, 79-48, 97-72
ΛΟΝΤΟΝ ΛΑΪΟΝΣ (Σαμπόνις): Σκοτ 18 (2), Ραντλ 2, Αντάμου 13 (3), Πράις 7, Μίκεσελ 8 (2), Τζ. Ουίλιαμς 8, Λουκοσιούνας 9 (3), Ράι 10, Φίλιπ 7, ΜακΓκάστι 12 (2), Ντ. Γουίλιαμς 3 (1), Γκούντγουϊν.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Ουάτσον 8, Λέμον 10, Σταρκς 14 (2), Πάπας 3 (1), Τσαλμπούρης 7 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 1, Ντεσίλντς 17 (2), Γόντικας, Κρούζερ 1, Χαντς 6 (1), Πατρίκης 5 (1).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup

00:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 48.000 μονάδες

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός Κίναν» - Το μήνυμα συμπαράστασης του «τριφυλλιού» στον Έβανς

00:00ΠΟΛΤΟΣ

Σπασμένη φλέβα

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους»

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου

23:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα εργοστάσιο παραγωγής αστεριών ανακαλύφθηκε στο πρώιμο Σύμπαν

23:36LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με το άγχος - «Το βιώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Συναγερμός για εξαφάνιση 75χρονου– Έφυγε να πάει στα κτήματά του και έκτοτε αγνοείται

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Το σοκ με τον Έβανς «πάγωσε» τα χαμόγελα (βίντεο)

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

22:51LIFESTYLE

Αίθρα Λυκουρέζου: Ο απολογισμός για τα 47α γενέθλιά της - «Με αφορά ο δρόμος της ψυχής»

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές» - Τι είπε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: «Τον απειλούσαν για 250 ευρώ» - Τι καταγγέλλει  ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 3,5 ετών νήπιου

22:15TRAVEL

Σε αυτό το χωριό της Βρετανίας θα νιώσεις τη «μαγεία» του Χάρι Πότερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας που έδινε live συνέντευξη την ώρα του σεισμού των 5,3R

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:45LIFESTYLE

«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Γερμανία: Ακυρώνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω φόβων για επιθέσεις ισλαμιστών

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Δεν κυκλοφορούν σήμερα και αύριο - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Η δημοσιοποίηση των email του Έπσταϊν αποτελεί «πλαστή αφήγηση» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ - «Παγίδα που έστησαν οι Δημοκρατικοί», λέει ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ