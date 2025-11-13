Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup

O «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά στο τέλος έκανε το «2 στα 2» κόντρα στην Άνβιλ.

Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 104-96 της πολωνικής ομάδας, έφτασε τις 4 νίκες στον όμιλο του και… φουλάρει για την πρώτη θέση. Για να καταφέρει να την πάρει θα πρέπει να νικήσει την Μπράουνσβαϊγκ στην Πυλαία την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-21, 55-42, 80-75, 104-96

ΠΑΟΚ: (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 22 (4), Κόνιαρης 2, Σλαφτάκης 2, Τζάκσον 13, Τζόουνς 9, Περσίδης 7 (1), Μπράουν 20 (3), Μουρ 11, Ντίμσα 18 (3).

ΑΝΒΙΛ (Γκρζέγκορζ Κόζαν): Φρίντρικσον 17 (2), Λόκετ 14 (1), Σλότερ 6, Μούκιους 12 (1), Μπορόφσκι 6, Σλουπίνσκι 9 , Κολοντζέιτσακ 9 (1), Μίχαλακ 17 (4), Πίρσον 6.

Στο Eurocup, ο Πανιώνιος γνώρισε έκτη διαδοχική ήττα, καθώς έχασε με… κάτω τα χέρια στο Λονδίνο από τους Λόντον Λάιονς με 97-72. Οι «κυανέρυθροι» είναι ουραγοί στον όμιλο τους με ρεκόρ 1-6.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 55-35, 79-48, 97-72

ΛΟΝΤΟΝ ΛΑΪΟΝΣ (Σαμπόνις): Σκοτ 18 (2), Ραντλ 2, Αντάμου 13 (3), Πράις 7, Μίκεσελ 8 (2), Τζ. Ουίλιαμς 8, Λουκοσιούνας 9 (3), Ράι 10, Φίλιπ 7, ΜακΓκάστι 12 (2), Ντ. Γουίλιαμς 3 (1), Γκούντγουϊν.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Ουάτσον 8, Λέμον 10, Σταρκς 14 (2), Πάπας 3 (1), Τσαλμπούρης 7 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 1, Ντεσίλντς 17 (2), Γόντικας, Κρούζερ 1, Χαντς 6 (1), Πατρίκης 5 (1).

