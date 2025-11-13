Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός έκανε μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του κι επικράτησε 95-78 της Ζαλγκίρις, ωστόσο ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς «πάγωσε» το ΣΕΦ κι επισκίασε τα πάντα.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν με το… μαχαίρι στα δόντια και δεν άφησαν περιθώρια στην ομάδα του Κάουνας. Κανείς, όμως, στο ΣΕΦ δεν μπορούσε να πανηγυρίσει με τον τρόπο που θα ήθελα ένα πολύ ωραίο μπασκετικό βράδυ για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έπιασαν τη Ζαλγκίρις στο 7-3.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (11/11)

Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν – Μονακό 78-76

Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 99-89

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR 95-101

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (12/11)

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις 95-78

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 74-75

Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν 80-72

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2 Ζάλγκιρις 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Μονακό 6-4 Βαλένθια 6-4 Παναθηναϊκός AKTOR 6-4 Μπαρτσελόνα 6-4 Ρεάλ Μαδρίτης 5-5 Αρμάνι Μιλάνο 5-5 Φενέρμπαχτσε 5-5 Βίρτους Μπολόνια 5-5 Μπάγερν 5-5 Παρί 4-6 Ντουμπάι 4-6 Παρτίζαν 4-6 Αναντολού Εφές 3-7 Μπασκόνια 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8 Βιλερμπάν 2-8

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

20:30 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime

21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Novasports5

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

21:45 EuroLeague: Παρί – Βαλένθια Novasports Start

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports6

23:45 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Ζάλγκιρις Novasports Start

19:00 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Novasports5

20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Παρτίζαν Novasports6

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Novasports4

23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

