Περιστέρι: Πρόκριση με εμφατική «100άρα» στο FIBA Europe Cup

Το Περιστέρι πέρασε με εμφατικό τρόπο από τη Γεωργία, επικρατώντας 101-53 της Κουταΐσι κι εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Τζέικομπ Φαν Τούμπεργκεν
FIBA
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ανέβηκε στο 4-1 κι εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του 5ου ομίλου.

Από τα πρώτα λεπτά, η ελληνική ομάδα έδειξε αποφασισμένη να πιστοποιήσει την αγωνιστική ανωτερότητα της στο παρκέ. Με ενέργεια, ταχύτητα και καθαρό μυαλό, οι «κυανοκίτρινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, μην αφήνοντας περιθώρια αμφισβήτησης στους γηπεδούχους.

Ο Καρντένας αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό στην επίθεση, φτάνοντας διψήφιο αριθμό πόντων από νωρίς, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και ο Τουμπέργκεν, που πρόσθεσε 18 πόντους. Η «σφιχτή» άμυνα της ελληνικής ομάδας «εγκλώβισε» την Κουταΐσι, οδηγώντας το παιχνίδι σε μονόλογο.

Η εικόνα του αγώνα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο ημίχρονο, με το Περιστέρι να προηγείται με +25, μετατρέποντας το υπόλοιπο του αγώνα σε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39-74, 53-101
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (2), Καρντένας 14, Τούμπεργκεν 18 (3), Πετράκης 4, Πέιν 8, Μουράτος 6 (1), Θωμάκος 9 (3), Τζιάλας 2, Αμπερκρόμπι 12 (2), Κακλαμανάκης 10, Χάρις 4, Παπαγεωργίου 6 (2).
ΚΟΥΤΑΪΣΙ (Τουγκούσι): Μπερεκασβίλι, Καβταράτζε 5, Μπράουνινγκ, Σοσέλια 11 (1), Μπόικιν 13 (3), Αλαβίτζε 12 (1), Τσεισβίλι 2, Νταλισβίλι 5, Σουλαμπερίτζε 3 (1), Νταρμπαίτζε, Γκίλσον 2.

