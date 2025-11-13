Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε… poster τον Ταβάρες – Δείτε video
Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού σέντερ του Παναθηναϊκού, μπροστά στον «γίγαντα» της Ρεάλ Μαδρίτης.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Κένεθ Φαρίντ στην Γαλλία έδειξε ένα δείγμα των ικανοτήτων του. Ο Αμερικανός συνέχισε στο πρώτο ημίχρονο της Μαδρίτης κόντρα στη Ρεάλ, με τον ίδιο ρυθμό. Έχοντας ουσία και θέαμα στο παιχνίδι του.
Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου μάλιστα, προσέφερε μία φάση που ξεσήκωσε όσους αγαπούν το μπάσκετ. Δέχτηκε την πάσα από τον Κώστα Σλούκα και δεν υπολόγισε καν τον Ταβάρες που ήταν κάτω απ’ το καλάθι. Σηκώθηκε και έκανε… poster τον ψηλό της «βασίλισσας».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:53 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε… poster τον Ταβάρες – Δείτε video
06:37 ∙ WHAT THE FACT
Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS
20:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
«Συναγερμός» αστρονόμων για ασυνήθιστο μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026
08:34 ∙ WHAT THE FACT