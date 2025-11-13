Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε… poster τον Ταβάρες – Δείτε video

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού σέντερ του Παναθηναϊκού, μπροστά στον «γίγαντα» της Ρεάλ Μαδρίτης.

Newsbomb

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε… poster τον Ταβάρες – Δείτε video
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κένεθ Φαρίντ στην Γαλλία έδειξε ένα δείγμα των ικανοτήτων του. Ο Αμερικανός συνέχισε στο πρώτο ημίχρονο της Μαδρίτης κόντρα στη Ρεάλ, με τον ίδιο ρυθμό. Έχοντας ουσία και θέαμα στο παιχνίδι του.

Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου μάλιστα, προσέφερε μία φάση που ξεσήκωσε όσους αγαπούν το μπάσκετ. Δέχτηκε την πάσα από τον Κώστα Σλούκα και δεν υπολόγισε καν τον Ταβάρες που ήταν κάτω απ’ το καλάθι. Σηκώθηκε και έκανε… poster τον ψηλό της «βασίλισσας».

Δείτε το εκπληκτικό κάρφωμα:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Θριαμβευτής, 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» και ανέβηκε στο 7-4

00:04LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μου λείπουν οι γονείς μου κάθε μέρα, με ενέπνευσαν πολύ, θα είναι υπερήφανοι»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά - Τέσσερις νεκροί

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζονται τα εγκαταλελλειμένα κτήρια του ΑΓΝΟ μετά από 33 χρόνια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Νομίζουν ότι είναι καπεταναίοι αλλά είναι υπηρέτες του λαού» - Σε απεργία πείνας κτηνοτρόφος έξω από το γραφείο του Χρήστου Κέλλα

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος - Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση F-35 στην Τουρκία»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ οι γονείς

23:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε… poster τον Ταβάρες – Δείτε video

22:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Ζητά συγγνώμη στον Ντόναλντ Τραμπ για την εκπομπή «Panorama» - Αρνείται να καταβάλει αποζημίωση

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Με ρεφενέ η κηδεία 63χρονου ο οποίος πέθανε μόνος και έμεινε ημέρες άταφος

22:33LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος που του άλλαξε την ζωή - «Σαν να μπήκε ένα φίλτρο στα μάτια μου και τα βλέπω αλλιώς»

22:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άρνηση χορήγησης βίζας σε ξένους πολίτες λόγω... παχυσαρκίας

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Operation Endgame: Europol και ΕΛΑΣ έπιασαν στην Αθήνα «εγκέφαλο» δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Αγκαλιά» με την πρόκριση η Νορβηγία, σκόραρε ο Ίνγκασον

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βούλτεψη: Με Σαμαρά δεν έπρεπε να φθάσουμε εκεί - Του έλεγα κάτι και έλεγε να πάρει και τον Βαγγέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα διάσταση στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο 27χρονο – Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος - Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση F-35 στην Τουρκία»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ οι γονείς

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

20:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ο Γρηγόρης Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

20:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Συναγερμός» αστρονόμων για ασυνήθιστο μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζονται τα εγκαταλελλειμένα κτήρια του ΑΓΝΟ μετά από 33 χρόνια

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ