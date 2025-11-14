Euroleague: Στον… αέρα το Βίρτους - Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αυτός είναι ο λόγος

Την αναβολή της αναμέτρησης για την 12η αγωνιστική της Euroleague ζήτησε η ιταλική αστυνομία και πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ζήτησαν αναβολή οι Ιταλοί
Στον «αέρα» είναι η αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού η ιταλική αστυνομία ζητάει την αναβολή του!

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας στην Ιταλία, η αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου και την 12η αγωνιστική της Euroleague είναι πολύ πιθανό να αναβληθεί.

Και αυτό γιατί στην γειτονική χώρα υπάρχουν πολύ έντονες διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης, που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, με την ιταλική αστυνομία να ζητάει από τώρα την αναβολή του ματς.

Πλέον η απόφαση είναι στα χέρια της Euroleague, που καλείται να αποφασίσει, αφού στη Βίρτους δεν είναι διατεθειμένοι να διεξάγουν την αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών.

Euroleague: Στον… αέρα το Βίρτους - Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αυτός είναι ο λόγος

