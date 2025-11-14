Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Να ξεπεράσει το πλήγμα με Έβανς και να συνεχίσει το σερί

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στις 21:30 τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με μια δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την τέταρτη σερί νίκη τους για να παραμείνουν στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας, ωστόσο το παιχνίδι διεξάγεται μέσα σε ιδιαίτερο και βαρύ κλίμα.

Η εμφάνιση και η επικράτηση επί της Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ επισκιάστηκαν από τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη Aχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στον σχεδιασμό και την ψυχολογία της ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 7-3, διατηρώντας απόσταση μίας νίκης από την κορυφή.

Στα αγωνιστικά, ο Φρανκ Νιλικίνα δεν ταξίδεψε τελικά με την αποστολή και θα απουσιάσει για δεύτερο συνεχόμενο ματς, ενώ εκτός παραμένει και ο Μουσταφά Φαλ. Σε αυτούς προστέθηκε φυσικά και ο άτυχος Έβανς, κάνοντας το έργο του Γιώργου Μπαρτζώκα ακόμη πιο δύσκολο ενόψει της δοκιμασίας στο Μιλάνο.

Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι Μιλάνο με ρεκόρ 5-5 υποδέχεται τον Ολυμπιακό με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στην Euroleague. Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα έχει χάσει μόλις ένα από τα έξι τελευταία παιχνίδια της σε Ευρωλίγκα και ιταλικό πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι έχει βρει ρυθμό.

Ωστόσο και η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Ο Νίμπο υπέστη διάσειση μετά από ατύχημα στα αποδυτήρια, ενώ ο Σέστινα τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ASVEL. Εκτός παραμένουν οι Λορέντζο Μπράουν και ΛεΝτέι, ενώ η συμμετοχή των Γκούντουριτς και Σιλντς θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Την ίδια στιγμή, ο Μεσίνα ταλαιπωρήθηκε από ίωση και δεν ήταν στον πάγκο στο προηγούμενο παιχνίδι, με το αν θα δώσει το «παρών» απόψε να παραμένει άγνωστο.

Διαιτητές της αναμέτρησης έχουν οριστεί οι Μεντί Ντιφαλά από τη Γαλλία, Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία και Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (14/11) :

18:00 Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (Novasports Start)

19:00 Αναντολού Εφές – Μπάγερν (Novasports 5)

21:00 Βιλερμπάν – Παρτίζαν (Novasports 6)

21:30 Αρμάνι – Ολυμπιακός (Novasports Prime)

21:30 Μπαρτσελόνα – Βίρτους (Novasports 4)

