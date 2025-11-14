Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Να ξεπεράσει το πλήγμα με Έβανς και να συνεχίσει το σερί

Δοκιμασία στο Μιλάνο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Euroleague για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αρμάνι.

Newsbomb

Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός
Στην Ιταλία οι Πειραιώτες
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στις 21:30 τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με μια δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την τέταρτη σερί νίκη τους για να παραμείνουν στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας, ωστόσο το παιχνίδι διεξάγεται μέσα σε ιδιαίτερο και βαρύ κλίμα.

Η εμφάνιση και η επικράτηση επί της Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ επισκιάστηκαν από τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη Aχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στον σχεδιασμό και την ψυχολογία της ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 7-3, διατηρώντας απόσταση μίας νίκης από την κορυφή.

Στα αγωνιστικά, ο Φρανκ Νιλικίνα δεν ταξίδεψε τελικά με την αποστολή και θα απουσιάσει για δεύτερο συνεχόμενο ματς, ενώ εκτός παραμένει και ο Μουσταφά Φαλ. Σε αυτούς προστέθηκε φυσικά και ο άτυχος Έβανς, κάνοντας το έργο του Γιώργου Μπαρτζώκα ακόμη πιο δύσκολο ενόψει της δοκιμασίας στο Μιλάνο.

Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι Μιλάνο με ρεκόρ 5-5 υποδέχεται τον Ολυμπιακό με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στην Euroleague. Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα έχει χάσει μόλις ένα από τα έξι τελευταία παιχνίδια της σε Ευρωλίγκα και ιταλικό πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι έχει βρει ρυθμό.

Ωστόσο και η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Ο Νίμπο υπέστη διάσειση μετά από ατύχημα στα αποδυτήρια, ενώ ο Σέστινα τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ASVEL. Εκτός παραμένουν οι Λορέντζο Μπράουν και ΛεΝτέι, ενώ η συμμετοχή των Γκούντουριτς και Σιλντς θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Την ίδια στιγμή, ο Μεσίνα ταλαιπωρήθηκε από ίωση και δεν ήταν στον πάγκο στο προηγούμενο παιχνίδι, με το αν θα δώσει το «παρών» απόψε να παραμένει άγνωστο.

Διαιτητές της αναμέτρησης έχουν οριστεί οι Μεντί Ντιφαλά από τη Γαλλία, Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία και Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (14/11) :

  • 18:00 Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (Novasports Start)
  • 19:00 Αναντολού Εφές – Μπάγερν (Novasports 5)
  • 21:00 Βιλερμπάν – Παρτίζαν (Novasports 6)
  • 21:30 Αρμάνι – Ολυμπιακός (Novasports Prime)
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Βίρτους (Novasports 4)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά για τηλεφωνικές απάτες

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γεωργία: Πρώτο εντός για τις Ελπίδες με στόχο να βάλουν… βάσεις πρόκρισης

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη για τον εκδοτικό οίκο Τσίπρα: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του βιβλίου μέχρι την παρουσίαση

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

10:53WHAT THE FACT

Σκοτεινά εξιτόνια: Οι επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν καταστάσεις φωτός που μέχρι τώρα ήταν αόρατες να λάμπουν 300.000 φορές πιο έντονα

10:51ΚΟΣΜΟΣ

H ερώτηση του «ενός εκατομμυρίου» που έκανε ο Τραμπ στα στελέχη της Wall Street

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρώπη «αυτοκτονεί» με την απαγόρευση των κινητήρων;

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άδειασε φορτηγό με βιομηχανικά απόβλητα στο Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα Αξιού - Δείτε φωτογραφίες

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Για γέλια και για κλάματα: Βούλγαρος οδηγός νταλίκας μπερδεύτηκε με το GPS και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο χωματόδρομο δίπλα σε χαράδρα στα Τρίκαλα

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Κιλκίς: Τροχαίο με τρία οχήματα στη Νέα Σάντα - Δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ρεκόρ για Οκόνγκου και Τζόνσον και νίκη για τους Χοκς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά - Ο αδελφός του είχε «φύγει» με παρόμοιο τρόπο

10:29WHAT THE FACT

Αυτό το νόμισμα των 2€ μπορεί να αξίζει έως 40.000 ευρώ - Και μπορεί να είναι στο πορτοφόλι σας

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

10:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Να ξεπεράσει το πλήγμα με Έβανς και να συνεχίσει το σερί

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Γερμανία καλεί όλους τους 18χρονους άνδρες σε στρατιωτικές εξετάσεις

10:01ΕΛΛΑΔΑ

«Αίσιος Οιωνός 2025»: Παρουσία Δένδια η μεγάλη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με drones και anti-drones

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκάλυψη της Lady Gaga για την ψυχική της υγεία: «Έπαιρνα λίθιο στα γυρίσματα της ταινίας Α Star Is Born» -«Νιώθω τυχερή που είμαι ζωντανή»

10:00ΥΓΕΙΑ

Διατροφή και μεταβολικό σύνδρομο

09:58WHAT THE FACT

Γιατί οι τερματοφύλακες φτύνουν τα γάντια τους πριν το πέναλτι: Το «επιστημονικό» μυστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Για γέλια και για κλάματα: Βούλγαρος οδηγός νταλίκας μπερδεύτηκε με το GPS και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο χωματόδρομο δίπλα σε χαράδρα στα Τρίκαλα

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

09:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Και επίσημα «υπουργείο Πολέμου» το Άμυνας - Ο ίδιος ο Χέγκσεθ βίδωσε με κατσαβίδι την πινακίδα στην είσοδο του Πενταγώνου - Βίντεο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 45χρονος «πολιορκούσε» ερωτικά 14χρονη - Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι σημαίνει η απόφαση της ΕΕ για τους καταναλωτές και τι για τα ταμεία των ευρωπαϊκών κρατών

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας - Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε 10 δευτερόλεπτα

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη για τον εκδοτικό οίκο Τσίπρα: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του βιβλίου μέχρι την παρουσίαση

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκάλυψη της Lady Gaga για την ψυχική της υγεία: «Έπαιρνα λίθιο στα γυρίσματα της ταινίας Α Star Is Born» -«Νιώθω τυχερή που είμαι ζωντανή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ