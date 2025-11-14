«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφει ο αθλητικός Τύπος της Παρασκευής (14/11).

Newsbomb

Παναθηναϊκός Aktor
Εξαιρετικοί οι "πράσινοι" και στη Μαδρίτη
Eurokinissi
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον ιδανικότερο τρόπο ολοκλήρωσε την διαβολοβδομάδα μακριά από το Telekom Center Athens o Παναθηναϊκός AKTOR, αφού έκανε το 2Χ2 και μετά το Παρίσι πέρασε και από τη Μαδρίτη.

Το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν έδειξε ποιος είναι το… αφεντικό και προκλήθηκε «Τρόμος στην Ευρώπη» με τη νίκη 87-77 επί της Ρεάλ, παρουσιάζοντας «Showtime». Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Παρασκευή (14/11) στο Μιλάνο και θέλει το «διπλό» και «Για τον Κίναν», μετά το νέο σοβαρό τραυματισμό του.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αρμάνι - Ολυμπιακός και το Ελλάδα - Γεωργία Κ21

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Απολογείται μία από τους τέσσερις αστυνομικούς για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

09:19WHAT THE FACT

5 τροφές για την αποτοξίνωση των νεφρών: Θεραπεύουν φυσικά και βοηθούν στην πρόληψη βλαβών

09:18LIFESTYLE

Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος μετά από θανατηφόρο τροχαίο

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Αριάνα Γκράντε: Δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της στην πρεμιέρα της ταινίας της στη Σιγκαπούρη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός ο 53χρονος οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στα Κάτω Καστελλιανά

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη με «κόφτη» 60 λεπτών στην ώρα του πρωθυπουργού και «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άνδρας εγκλωβίστηκε σε κάδο σκουπιδιών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: «Είχα σοβαρό τραυματισμό, είπαν στη μητέρα μου πως δεν θα συνεχίσω

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας - Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε 10 δευτερόλεπτα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γλαύκου

08:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O των ΕΛΤΑ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έκλεισε τα 77 και έκανε τον απολογισμό μίας «γλυκόπικρης» χρονιάς - Η μάχη με τον καρκίνο, οι νίκες και τα σκάνδαλα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πυρκαγιά σε βιομηχανικό κτίριο στο ΒΙΟΠΑ - Κάηκε ολοσχερώς - Βίντεο

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ισχυρότερος κβαντικός υπολογιστής στον κόσμο αρχίζει να λειτουργεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 45χρονος «πολιορκούσε» ερωτικά 14χρονη - Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι σημαίνει η απόφαση της ΕΕ για τους καταναλωτές και τι για τα ταμεία των ευρωπαϊκών κρατών

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμφωνίες για τα Ενεργειακά: Γεωτρήσεις στο Ιόνιο, αμερικανικό LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας - Explainer video του Newsbomb

09:18LIFESTYLE

Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό «έκαψαν» τον 23χρονο που έβαλε τη βόμβα - Έλεγε πως ήταν σε... γάμο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί ο καφετζής του χωριού των 10 κατοίκων να αντιμετωπίζεται σαν μεγάλη επιχείρηση»: Ο δήμαρχος Αγράφων ζητά ειδικό καθεστώς και μεταφορικό ισοδύναμο

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

09:19WHAT THE FACT

5 τροφές για την αποτοξίνωση των νεφρών: Θεραπεύουν φυσικά και βοηθούν στην πρόληψη βλαβών

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ