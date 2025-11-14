«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Με τον ιδανικότερο τρόπο ολοκλήρωσε την διαβολοβδομάδα μακριά από το Telekom Center Athens o Παναθηναϊκός AKTOR, αφού έκανε το 2Χ2 και μετά το Παρίσι πέρασε και από τη Μαδρίτη.

Το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν έδειξε ποιος είναι το… αφεντικό και προκλήθηκε «Τρόμος στην Ευρώπη» με τη νίκη 87-77 επί της Ρεάλ, παρουσιάζοντας «Showtime». Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Παρασκευή (14/11) στο Μιλάνο και θέλει το «διπλό» και «Για τον Κίναν», μετά το νέο σοβαρό τραυματισμό του.

