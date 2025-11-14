Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αρμάνι - Ολυμπιακός και το Ελλάδα - Γεωργία Κ21

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/11).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟΥ
Στο Μιλάνο οι "ερυθρόλευκοι" για την Ευρωλίγκα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Μιλάνο δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Ολυμπιακός καθώς θα παίξει κόντρα στην Αρμάνι για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Μερικές ώρες νωρίτερα στις 17:00 η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Γεωργία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Euro 2027. Το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

09:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00

Novasports 6HD

DP World Tour Championship

2η μέρα, Ντουμπάι

10:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν - Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς

Nitto ATP Finals 2025

13:00

Novasports 6HD

DP World Tour Championship

2η μέρα, Ντουμπάι

14:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

14:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Γιανίκ Σίνερ - Μπεν Σέλτον

Nitto ATP Finals 2025

15:55

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Γεωργία

Προκριματικά Euro Κ21

18:00

Novasports Start

Ντουμπάι - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

19:00

Novasports 5HD

Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου

Euroleague

19:00

Novasports 1HD

Φινλανδία – Μάλτα

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ

Nitto ATP Finals 2025

19:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μίλων - Πανιώνιος ΓΣΣ

Volley League Ανδρών 2025-26

20:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:55

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA Action 2025-26 Ε3504

Μπάσκετ

21:00

Novasports 6HD

Βιλερμπάν – Παρτίζαν

Euroleague

21:00

Novasports 2HD

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:30

Novasports Prime

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

Euroleague

21:30

Novasports 4HD

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια

Euroleague

21:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ

Nitto ATP Finals 2025

21:45

Novasports Premier League

Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 1

Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Start

Κροατία - Νήσοι Φερόες

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Λουξεμβούργο – Γερμανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports 1HD

Πολωνία – Ολλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

23:45

Novasports 2HD

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

