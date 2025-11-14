Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αρμάνι - Ολυμπιακός και το Ελλάδα - Γεωργία Κ21

Στο Μιλάνο δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Ολυμπιακός καθώς θα παίξει κόντρα στην Αρμάνι για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Μερικές ώρες νωρίτερα στις 17:00 η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Γεωργία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Euro 2027. Το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) 10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι 10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) 11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν - Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς Nitto ATP Finals 2025 13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι 14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) 14:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Muay Thai 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ - Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025 15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Κ21 18:00 Novasports Start Ντουμπάι - Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague 19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου Euroleague 19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων - Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3504 Μπάσκετ 21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν Euroleague 21:00 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Euroleague 21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια Euroleague 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025 21:45 Novasports Premier League Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 1 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Start Κροατία - Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 3HD Λουξεμβούργο – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό 21:45 Novasports 1HD Πολωνία – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 23:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 23:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή

