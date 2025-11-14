Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αρμάνι - Ολυμπιακός και το Ελλάδα - Γεωργία Κ21
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/11).
Στο Μιλάνο δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Ολυμπιακός καθώς θα παίξει κόντρα στην Αρμάνι για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Μερικές ώρες νωρίτερα στις 17:00 η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Γεωργία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Euro 2027. Το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
09:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:00
Novasports 6HD
DP World Tour Championship
2η μέρα, Ντουμπάι
10:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν - Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς
Nitto ATP Finals 2025
13:00
Novasports 6HD
DP World Tour Championship
2η μέρα, Ντουμπάι
14:10
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
14:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Muay Thai
15:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Γιανίκ Σίνερ - Μπεν Σέλτον
Nitto ATP Finals 2025
15:55
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Γεωργία
Προκριματικά Euro Κ21
18:00
Novasports Start
Ντουμπάι - Ζαλγκίρις Κάουνας
Euroleague
19:00
Novasports 5HD
Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου
Euroleague
19:00
Novasports 1HD
Φινλανδία – Μάλτα
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ
Nitto ATP Finals 2025
19:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μίλων - Πανιώνιος ΓΣΣ
Volley League Ανδρών 2025-26
20:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:55
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA Action 2025-26 Ε3504
Μπάσκετ
21:00
Novasports 6HD
Βιλερμπάν – Παρτίζαν
Euroleague
21:00
Novasports 2HD
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:30
Novasports Prime
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague
21:30
Novasports 4HD
Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια
Euroleague
21:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ
Nitto ATP Finals 2025
21:45
Novasports Premier League
Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 1
Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Start
Κροατία - Νήσοι Φερόες
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Λουξεμβούργο – Γερμανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports 1HD
Πολωνία – Ολλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
23:45
Novasports 2HD
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή