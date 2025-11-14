Το συγκινητικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Κίναν Έβανς

Η είσοδος των παικτών του Ολυμπιακού για την προθέρμανση πριν το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο, ήταν ξεχωριστή. Ο λόγος ήταν ένα ξεχωριστό μπλουζάκι που επέλεξαν να φορέσουν, για να στηρίξουν τον Κίναν Έβανς. Τον άτυχο συμπαίκτη τους που τραυματίστηκε σοβαρά με την Ζαλγκίρις και λίγα δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή του μετά από 1,5 χρόνο, χάνει την υπόλοιπη σεζόν.

Οι μπλούζες των «ερυθρόλευκων» έγραφαν χαρακτηριστικά:

«Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου. Υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνε δυνατός Κίναν».