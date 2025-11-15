Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ακόμα μοιράζει ασίστ ο «Greek Freak»! – 2-0 οι Μπακς στο NBA Cup

Το Μιλγουόκι νίκησε στην παράταση τη Σάρλοτ με 147-134 (129-129κ.α.) κι έφτασε συνολικά στο 14-1 στην ιστορία του θεσμού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του στις ασίστ, μετρώντας 18, με το career-high του να είναι 20.

Ο «Greek Freak» αστόχησε στο τελευταίο σουτ της κανονικής διάρκειας, αλλά στην παράταση ήταν αυτός που «κλείδωσε» τη νίκη με κάρφωμα (έκανε το 137-131). Συνολικά, μέτρησε 25 πόντους, ενώ είχε κι 7 ασίστ.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

25 πόντοι

12/17 δίποντα

0/1 τρίποντο

1/3 βολές

7 ριμπάουντ

18 ασίστ

2 κλέψιματα

1 μπλοκ

7 λάθη

3 φάουλ

σε 41 λεπτά

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, οι οποίοι ανέβηκαν στο 8-5 στη σεζόν, είναι οι Λέικερς, τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) στις 03:00. Οι Χόρνετς, είδαν τον rookie, Κον Κονίπολ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους, αλλά δεν έφτανε με αποτέλεσμα να πέσουν στο 4-8.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-33, 61-69, 103-98, 129-129 (κ.α.), 147-134

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 29 (2τρ., 10ριμπ., 5ασ.), Αντετοκούνμπο 25 (18ασ., 7ριμπ.), Τέρνερ 18 (6), Γκριν 13 (2), Ρόλινς 20 (4τρ., 8ριμπ.), Σιμς 2, Τρεντ 8 (1), Άντονι 10 (1τρ., 5ασ.), Πόρτις 12 (2), Χάρις 10 (2), Σίαρς, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τζάκσον.

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Κονίπολ 32 (4), Μπρίτζες 32 (6τρ., 7ριμπ.), Ντιαμπάτε 15 (11ριμπ.), Τζέιμς 12 (2τρ., 7ριμπ., 5κλ.), Μπολ 16 (2τρ., 10ασ.), Μαν 9 (1τρ., 7ριμπ., 7ασ.), Σέξτον 14 (2), Ριβς, Πλάμλι 4, Κόνατον.

Διαβάστε επίσης