Euroleague Βαθμολογία: Μαζί στις 7 νίκες Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

Η ήττα-σοκ των «ερυθρόλευκων» στο Μιλάνο και ο θρίαμβος των «πράσινων» στη Μαδρίτη, τους φέρνουν μαζί στο 7-4 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Euroleague Βαθμολογία: Μαζί στις 7 νίκες Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
Ολοκληρώθηκε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα», με τον Παναθηναϊκό AKTOR να κάνει… θόρυβο με τις δύο εκτός έδρας νίκες τους στη 10η και την 11η αγωνιστική της Euroleague. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που μετά το σερί εντός έδρας αγώνων έπαιξε στο Μιλάνο με την αποδεκατισμένη Αρμάνι, ηττήθηκε και έμεινε με πικρή γεύση.

Οι ελληνικές ομάδες είναι μαζί στο 7-4, μία νίκη μακριά απ’ την κορυφή όπου βρίσκονται Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας.

Η 2η μέρα της 11ης αγωνιστικής, βρήκε την Ντουμπάι BC να παίρνει σπουδαία νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας με 95-89. Αποτέλεσμα που στέλνει τους Λιθουανούς στην ισοβαθμία με τις ελληνικές ομάδες.

Στην Κωνσταντινούπολη παρά τον τραυματισμό του Λάρκιν η Αναντολού Εφές άντεξε και νίκησε την Μπάγερν Μονάχου 74-72. Ήττα-σοκ γνώρισε και η Παρτιζάν, που έχασε στην έδρα της Βιλερμπάν με 88-87. Το 2Χ2 αυτή την εβδομάδα έκανε η Μπαρτσελόνα με το 88-81 επί της Βίρτους Μπολόνια.

EUROLEAGUE - 11η αγωνιστική

  • Ερυθρός Αστέρας-Μονακό 91-79
  • Φενερμπαχτσέ-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68
  • Ρεάλ Μαδρίτης-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 77-87
  • Παρί-Βαλένθια 90-86
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια 89-83
  • Ντουμπάι-Ζαλγκίρις Κάουνας 95-89
  • Αναντολού Εφές-Μπάγερν Μονάχου 74-72
  • Βιλερμπάν-Παρτιζάν 88-87
  • Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια 88-81
  • Αρμάνι Μιλάνο-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 88-87

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
  2. Ερυθρός Αστέρας 8-3
  3. Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4
  4. Ολυμπιακός 7-4
  5. Παναθηναϊκός AKTOR 7-4
  6. Μπαρτσελόνα 7-4
  7. Μονακό 6-5
  8. Βαλένθια 6-5
  9. Φενερμπαχτσέ 6-5
  10. Αρμάνι Μιλάνο 6-5
  11. Μπάγερν Μονάχου 5-6
  12. Βίρτους Μπολόνια 5-6
  13. Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
  14. Παρί 5-6
  15. Ντουμπάι 5-6
  16. Παρτιζάν 4-7
  17. Αναντολού Εφές 4-7
  18. Μπασκόνια 3-8
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
  20. Βιλερμπάν 3-8

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

19/11

  • Βιλερμπάν – Μονακό

20/11

  • Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι BC
  • Αρμάνι Μιλάνο – Χαποέλ Τελ Αβίβ
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας

21/11

  • Ολυμπιακός – Παρί
  • Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου
  • Παρτιζάν – Φενερμπαχτσέ
  • Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας

