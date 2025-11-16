Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Επιστροφή στο Telekom Center Athens για το «τριφύλλι»

Παραδοσιακή «μάχη» του ελληνικού μπάσκετ με τους «πράσινους» να προέρχονται από απαιτητική διαβολοβδομάδα στην Euroleague, υποδεχόμενοι τους Θεσσαλονικείς.

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Επιστροφή στο Telekom Center Athens για το «τριφύλλι»
Η 7η αγωνιστική της Greek Basketball League, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα (Κυριακή 16/11). Το ματς που ξεχωρίζει είναι φυσικά αυτό του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Άρη. Μία απ’ τις παραδοσιακές «μάχες» του ελληνικού μπάσκετ.

Οι «πράσινοι» που συνεχίζουν να έχουν προβλήματα τραυματισμών, προέρχονται από διαβολοβδομάδα στην Euroleague. Εκεί έδωσαν απαιτητικά εκτός έδρας ματς και τα πήγαν εξαιρετικά σε Παρίσι και Μαδρίτη. Οι δύο νίκες, όμως, χρειάστηκαν ενέργεια και δυνάμεις. Οπότε είναι λογικό ο Εργκίν Αταμάν να έχει να σκεφτεί τη «φρεσκάδα» της ομάδας του.

Ο Κένεθ Φαρίντ που έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις στην Euroleague, δηλώθηκε στην λίστα των ξένων αντί του Μάριους Γκριγκόνις και έτσι είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς. Αντίθετα εκτός θα είναι οι Γιούρτσεβεν, Χολμς και φυσικά ο Λεσόρ.

Το θετικό για το «τριφύλλι» είναι πως επιστρέφει «σπίτι» του, ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο σερί με εκτός έδρας αναμετρήσεις. Στο Telekom Center Athens θα χειροκροτηθούν από τον κόσμο τους για την εξαιρετική τους απόδοση στα τελευταία ματς.

Για τους φιλοξενούμενους, Μπριν Φορμπς και Άλεξ Μερκβιλάτζε δεν υπολογίζονται από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 18:15. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου

Μύκονος–Πανιώνιος 86-77

Καρδίτσα-Περιστέρι 88-74

Μαρούσι-ΑΕΚ 82-103

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου

13:00 Ηρακλής-Κολοσσός Ρόδου

16:00 Προμηθέας Πατρών-Ολυμπιακός

18:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 12

ΑΕΚ 12 -7αγ.

ΠΑΟΚ 11

Παναθηναϊκός AKTOR 9 -5αγ.

Προμηθέας Π. 9

Μύκονος 9

Καρδίτσα 9

Περιστέρι 9

Κολοσσός Ρ. 8

Άρης 8

Mαρούσι 8

Πανιώνιος 7 -7αγ.

Ηρακλής 6 -5αγ.

