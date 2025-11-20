Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ντουμπάι και Davis Cup

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ντουμπάι και Davis Cup
ΜΠΑΣΚΕΤ
Οι αναμετρήσεις της EuroLeague, μεταξύ των οποίων κι αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Ντουμπάι BC ξεχωρίζουν από το σημερινό «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι αναμετρήσεις του Davis Cup για τους λάτρεις του τένις, ενώ στις 14:00 θα γίνει η κλήρωση για τα play offs της Ευρωπαϊκής ζώνης, με έπαθλο την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

14:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Κλήρωση Πλέι Οφ

15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

18:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πιτέρμπορο – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

22:05 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

