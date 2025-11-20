Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ντουμπάι και Davis Cup
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.
Οι αναμετρήσεις της EuroLeague, μεταξύ των οποίων κι αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Ντουμπάι BC ξεχωρίζουν από το σημερινό «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι αναμετρήσεις του Davis Cup για τους λάτρεις του τένις, ενώ στις 14:00 θα γίνει η κλήρωση για τα play offs της Ευρωπαϊκής ζώνης, με έπαθλο την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:
11:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
14:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Κλήρωση Πλέι Οφ
15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
18:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα Euroleague
20:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ντουμπάι Euroleague
21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πιτέρμπορο – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One
22:05 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup