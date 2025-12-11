Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς εκπλήξεις η «πράσινη» 12αδα

Με τις γνωστές απουσίες οι «πράσινοι» στη δύσκολη αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα που έχει επιστροφές, αλλά κατεβαίνει με 11αδα στο ματς.

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς εκπλήξεις η «πράσινη» 12αδα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία, για την Euroleague. Ο Εργκίν Αταμάν έχει να αντιμετωπίσει τις γνωστές απουσίες, οι οποίες είναι και πολλές και σημαντικές.

Ο Ματίας Λεσόρ εδώ και καιρό είναι εκτός, ενώ στη διάθεση του προπονητή των «πράσινων» δεν είναι οι Ρισόν Χολμς και Τζέντι Όσμαν. Εκτός έμεινε και ο Κουζέλογλου.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Για τους γηπεδούχους, ο Λορένζο Μπράουν δεν είναι τελικά διαθέσιμος, με τους Ιταλούς να έχουν 11 παίκτες ετοιμοπόλεμους, παρά τις επιστροφές. Αναλυτικά η αποστολή της Αρμάνι: Έλις, Τσεκάτο, Μπούκερ, Μπολμάρο, Μπρουκς, ΛεΝτέι, Ρίτσι, Γκούντουριτς, Σιλντς, Νίμπο, Ντάνστον.

