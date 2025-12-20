Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Εκτός Ναν, Σλούκας και Γιούρτσεβεν - Μέσα ο Χολμς

Στις επιλογές του Τούρκου τεχνικού βρίσκεται ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος επιστρέφει στη δράση έπειτα από σχεδόν δύο μήνες απουσίας. Ο Αμερικανός σέντερ συμπεριλήφθηκε κανονικά στη δωδεκάδα των «πρασίνων» και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να πατήσει ξανά glass floor, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών του Παναθηναϊκού.

Αντίθετα, εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Ομέρ Γιουρτσεβέν. Για τους δύο πρώτους, η απόφαση σχετίζεται με την προφύλαξή τους, καθώς αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της πρόσφατης «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague. Ο Αταμάν επέλεξε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα και στη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Συγκεκριμένα, την 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελούν οι: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

