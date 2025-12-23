Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/12): Πού θα δείτε Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR

Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή έχει απόψε μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τις δύο συνεχόμενες νίκες με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και με την Χάποελ στο Telekom Center Athens θέλει να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει τα… καλύτερα Χριστούγεννα.

Και όλα αυτά, φυσικά, πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα υποδεχθεί στις 2 Ιανουαρίου.

Από εκεί και πέρα, δράση έχουμε και στο ποδόσφαιρο με τους αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και το μίνι λονδράζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας, για τα προημιτελικά του Carabao Cup.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/12):

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μποτσουάνα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 18:00 Novasports 2HD Ντουμπάι - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague 19:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τανζανία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα Euroleague 20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός Euroleague 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαγδεμβούργο – Κίελο DAIKIN Bundesliga 2025-26 21:00 Novasports Start Βαλένθια – Μπασκόνια Euroleague 21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague 21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n’ Roll Εκπομπή 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός - Πανιώνιος ΓΣΣ Volley Super Cup 21:45 Novasports 6HD Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές Euroleague 21:45 Novasports 3HD Παρί - Ερυθρός Αστέρας Euroleague 22:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 22:00 Action 24 Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26 22:00 ΕΡΤ Sports 3 Τυνησία – Ουγκάντα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες - Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2025-26 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Μάβερικς - Ντένβερ Νάγκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

