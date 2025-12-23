Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/12): Πού θα δείτε Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/12), όπου ξεχωρίζει το Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR, για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.
Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή έχει απόψε μπροστά του ο Παναθηναϊκός.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τις δύο συνεχόμενες νίκες με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και με την Χάποελ στο Telekom Center Athens θέλει να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει τα… καλύτερα Χριστούγεννα.
Και όλα αυτά, φυσικά, πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα υποδεχθεί στις 2 Ιανουαρίου.
Από εκεί και πέρα, δράση έχουμε και στο ποδόσφαιρο με τους αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και το μίνι λονδράζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας, για τα προημιτελικά του Carabao Cup.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/12):
14:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σενεγάλη – Μποτσουάνα
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:00
Novasports 2HD
Ντουμπάι - Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague
19:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Νιγηρία – Τανζανία
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
19:45
Novasports 4HD
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα
Euroleague
20:00
Novasports Prime
Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός
Euroleague
20:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μαγδεμβούργο – Κίελο
DAIKIN Bundesliga 2025-26
21:00
Novasports Start
Βαλένθια – Μπασκόνια
Euroleague
21:30
Novasports 5HD
Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague
21:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Pick n’ Roll
Εκπομπή
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός - Πανιώνιος ΓΣΣ
Volley Super Cup
21:45
Novasports 6HD
Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές
Euroleague
21:45
Novasports 3HD
Παρί - Ερυθρός Αστέρας
Euroleague
22:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
22:00
Action 24
Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
22:00
ΕΡΤ Sports 3
Τυνησία – Ουγκάντα
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Βιτόρια Γκιμαράες - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Liga Portugal Betclic 2025-26
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ντάλας Μάβερικς - Ντένβερ Νάγκετς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια