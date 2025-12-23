Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)

Σε αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού τονίζοντας ότι αυτό χρειαζόταν για το 8ο αστέρι στην Αθήνα. 

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβασε ένα Instagram story στο οποίο κύκλωσε το τριφύλλι με οκτώ αστέρια, δείχνοντας πως ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για το 8ο τρόπαιο του στην Euroleague.

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σημείωσε και κάτι που έχει τεράστια σημασία χωρίς όμως να επεξηγεί ακριβώς τι εννοεί.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Ότι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα».

Screenshot 2025 12 23 00 43 25 163 com.instagram.android edit

