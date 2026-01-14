«Εφιαλτικό» βράδυ για τον Άρη στο Eurocup, «βαριά» ήττα και για το Περιστέρι στο FIBA Europe Cup

Ο Άρης εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων κι ηττήθηκε (77-96) από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο «Nick Galis Hall», για τη 14η αγωνιστική του Eurocup.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν είχε καθόλου καλή αμυντική λειτουργεία, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να σκοράρουν με ευκολία, ενώ έχασε και τη «μάχη» των ριμπάουντ (40-27). Κάπως έτσι κατάφεραν να δείξουν ανταγωνιστικό πρόσωπο μόνο στο δεύτερο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα οι παίκτες κι οι προπονητές του Άρη να αποχωρήσουν από το παρκέ εν μέσω αποδοκιμασιών από την κερκίδα.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κίτρινων» ο Κώστας Αντετοκούνμπο (4 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 αίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), ο οποίος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-27, 37-46, 52-73, 77-96

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (4), Τζόουνς 17 (1), Νουά 13 (3), Φορμπς 2, Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης 5, Μποχωρίδης, Ίνοκ 2, Χαρέλ 5 (1), Άντζουσιτς 8 (1), Αντετοκούνμπο 4, Κουλμπόκα 7 (1).

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Γιόναταν Αλόν): Σμιθ 5, Χάρπερ 17 (3), Κάρινγκτον 17 (2), Γουίλεϊ 9, Ουίνστον 14 (2), Χούμπερ 2, Λεβί 2, Λαμπ 10 (1), Μόμπλεϊ 5, Σκαπίντσεφ 2, Ζούσμαν 10 (2) , Τζέιμς 3 (1).

Στο FIBA Europe Cup, το Περιστέρι γνώρισε την πρώτη ήττα στη φάση των «16», με αποτέλεσμα να πέσει στο 2-1. Η ομάδα των δυτικών προαστείων είδε την Πετκίμ να περνάει με το επιβλητικό 82-61 από το «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από το πρώτο δεκάλεπτο κι έφτασαν με άνεση στην επικράτηση, έχοντας πρωταγωνιστή τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, Γιανίκ Φράνκε (29π.)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-22, 36-40, 48-60, 61-82

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 9 (1), Καρδένας 9 (1), Βαν Τούμπεργκεν 14 (2), Πέιν 4, Ιτούνας, Μουράτος, Κακλαμανάκης 7, Χάρις 13, Κάριους 5 (1), Γιάνκοβιτς.

ΠΕΤΚΙΜ (Τζιβγίν): Γκιουλέρ, Γουϊτακερ 17 (2), Εφιανάγι, Φρανκ 29 (5), Μπλούμπεργκς 6, Κιουρτουλντούμ 8, Σονσιρμά 5 (1), Σαβ, Σαγιούς 13, Φλόιντ 4.

Διαβάστε επίσης