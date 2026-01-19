Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κοινότοπα αναμενόμενη διαστρέβλωση, τόσο μπορούν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για μια υπόθεση που εκκρεμούσε για χρόνια.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες απάντησαν μέσω ανακοίνωσής τους, δίνοντας μια δική τους διάσταση στην υπόθεση, με πολλές ανακρίβειες, αναφερόμενοι και στη δικηγόρο του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Μαργαρίτα Θάνου, η οποία απάντησε με αποστομωτικό τρόπο σε όσα υποστήριξαν οι «ερυθρόλευκοι».

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σήμερα -ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου- έφερε τέσσερις (4!) εξαιρετικούς συναδέλφους-εις εκ των οποίων κορυφαίος Καθηγητής της Νομικής Αθηνών -σε υπόθεση στην οποία ο μηνυτής Δημ. Γιαννακόπουλος, όπως τους είχε ήδη ενημερώσει, προσκόμισε έγγραφη δήλωσή του περί επιθυμίας του να αθωωθούν σχετικά με ψευδή καταμήνυση εις βάρος του. Ο ίδιος άλλωστε, απολύτως δικαιωμένος, είχε προηγουμένως αμετάκλητα αθωωθεί σε όλες τις δεκάδες σχετικές διαδικασίες (ποινικές, αστικές, πειθαρχικές).

Όπως γνωρίζει ακόμη και πρωτοετής φοιτητής Νομικής, αλλά όχι η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρά την πολυετή πείρα της στις δικαστικές διαμάχες, για να προσκομισθεί το έγγραφο με τη δήλωση περί μη συνέχισης της ποινικής διαδικασίας από τη δικηγόρο του μηνυτή, πρέπει πρώτα αυτή η δικηγόρος να δηλώσει παράσταση στο Δικαστήριο. Αν δεν δηλώσει παράσταση η δικηγόρος, η Έδρα (ορθώς) δε δύναται να δεχθεί το παραμικρό από εκείνη.

Από το πρωί, σύσσωμη η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο ακροατήριο και άκουσε τόσο το Δικαστήριο όσο και τον εγνωσμένου κύρους Καθηγητή που την εκπροσωπούσε να εξηγούν τα ανωτέρω απλά νομικά.

Ε και; Επέλεξε συνειδητά να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία παρουσιάζεται η συνήθης αυτή δικαστηριακή τακτική ως...ασυνεννοησία μεταξύ του Δημ. Γιαννακόπουλου και της γράφουσας.

Θα ήταν απολύτως λυπηρή και κατάπτυστη ως γεγονός αυτή η διαστρέβλωση, αλλά προερχόμενη από την ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι κοινότοπα αναμενόμενη.

Τόσο μπορούν.

Αθώοι ελλείψει δόλου», έγραψε η Μαργαρίτα Θάνου στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.