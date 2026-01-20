NBA: Σοκαριστικός τραυματισμός για Μπάτλερ, πήραν το ντέρμπι οι Πίστονς - Τα highlights

Οι Πίστονς ήταν νικητές στο ντέρμπι κορυφής της Ανατολής, με 104-103 απέναντι στους Σέλτικς. Ο Τομπάιας Χάρις είχε 25 πόντους για το Ντιτρόιτ, που παραμένει πρώτο στην περιφέρεια με 31-10. Για την Βοστώνη, που έπεσε στο 26-16 αλλά παραμένει δεύτερη, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 32 πόντους, αλλά αστόχησε σε σουτ για τη νίκη στο φινάλε.

Η άνετη νίκη των Γουόριορς επί των Χιτ, 135-112, επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Τζίμι Μπάτλερ. Ο βετεράνος φόργουορντ φάνηκε να γυρίζει το γόνατό του στο τρίτο δωδεκάλεπτο και αποχώρησε υποβασταζόμενος με έκδηλη την ανησυχία όλων για σοβαρή ζημιά. Η ομάδα του Στιβ Κερ είχε 24/51 τρίποντα, με τον Στεφ Κάρι να μετρά 19 πόντους με 5/10 τρίποντα και 11 ασίστ.

Οι Νικς γνώρισαν την ένατη ήττα στα τελευταία έντεκα παιχνίδια, 114-97 από τους Μάβερικς, με το κοινό στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν» να αποδοκιμάζει στο πρώτο ημίχρονο, όταν βρέθηκαν στο -30. Ο Μαξ Κρίστι είχε 26 και ο Κούπερ Φλαγκ 18 πόντους για τους νικητές, ενώ Τζέιλεν Μπράνσον και Καρλ-Άντονι Τάουνς είχαν από 22 για τους γηπεδούχους που έπεσαν τρίτοι στην Ανατολή με 25-18.

Την εντυπωσιακή τους πορεία συνέχισαν οι Σπερς με το 123-110 επί των Τζαζ, που τους φέρνει δεύτερους στη Δύση με 30-13. Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά συνδύασε την επιλογή του ως starter στο All Star Game με 33 πόντους (7/12 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες.

Ο Ταϊρίς Μάξι γιόρτασε την πρώτη του παρουσία σε All Star Game με 29 πόντους οδηγώντας τους Σίξερς στο 113-104 επί των Πέισερς. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια, για την οποία ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 30 πόντους και 9 ριμπάουντ, είναι πέμπτη στην Ανατολή με 23-18.

Ντίλον Μπρουκς (27π.) και Ντέβιν Μπούκερ (23π.) βοήθησαν τους Σανς να περάσουν με 126-117 από το Μπρούκλιν, παραμένοντας στην έβδομη θέση της Δύσης με 26-17.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Νικς-Μάβερικς 97-114

Σπερς-Τζαζ 123-110

Σίξερς-Πέισερς 113-104

Νετς-Σανς 117-126

Πίστονς-Σέλτικς 104-103

Γουόριορς-Χιτ 135-112