Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Ξανά εκτός οι Ναν και Όσμαν – Το… παλεύουν για Βιλερμπάν

Οι δύο παίκτες δεν θα βρίσκονται και πάλι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, καθώς δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Ο Αμερικανός γκαρντ όσο και ο Τούρκος φόργουορντ δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι, αλλά αμφότεροι συνεχίζουν την προσπάθειά τους, ώστε να προλάβουν το εκτός έδρας παιχνίδι στη Γαλλία απέναντι στη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).

Για το ματς με την ομάδα των βορείων προαστείων, ο Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του εξάδα ξένων αποτελούμενη από τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Ρίσον Χολμς, Όμερ Γιούρτσεβεν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.

