Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (30/01).
Στη Γαλλία και τη Λιόν «δοκιμάζεται» το βράδυ της Παρασκευής (30/01) ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:45 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Νωρίτερα, το μεσημέρι θα λάβουν χώρα οι κληρώσεις για τα play offs σε Champions League και Europa League. Ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλο στην πρώτη διοργάνωση, στις 13:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD και το MEGA News και μία ώρα αργότερα, στις 14:00 ακολουθούν οι κληρώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην ενδιάμεση φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:00
Mega News, COSMOTE SPORT 1 HD
Κλήρωση Playoffs
Champions League
14:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Κλήρωση Playoffs
UEFA Europa League
14:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Διοργάνωση 2026
14:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
19:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων
Volley League Ανδρών 2025-26
19:30
Novasports 2HD
Μαγδεβούργο – Ανόβερο
Bundesliga 2 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Αλ Κολόοντ - Αλ Νασρ
Roshn Saudi League 2025-26
20:30
Novasports Prime
Playmakers
Eκπομπή
20:30
Novasports 4HD
Μονακό - Βίρτους Μπολόνια
Euroleague
20:55
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA Action 2025-26 Ε3515
Μπάσκετ
21:00
Novasports Start
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι
Euroleague
21:30
Novasports 6HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ Β - Λας Πάλμας
Ποδόσφαιρο
21:30
Novasports 5HD
Μπασκόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Κολωνία – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Α1 Γυναικών Volley League
21:45
Novasports Prime
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR
Euroleague
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Λάτσιο – Τζένοα
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Εσπανιόλ – Αλαβές
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:45
Novasports Prime
Playmakers
Eκπομπή
05:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντιτρόιτ Πίστονς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια