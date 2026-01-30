Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις

Στη Γαλλία και τη Λιόν «δοκιμάζεται» το βράδυ της Παρασκευής (30/01) ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν για την Euroleague. Το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:45 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Νωρίτερα, το μεσημέρι θα λάβουν χώρα οι κληρώσεις για τα play offs σε Champions League και Europa League. Ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλο στην πρώτη διοργάνωση, στις 13:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD και το MEGA News και μία ώρα αργότερα, στις 14:00 ακολουθούν οι κληρώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην ενδιάμεση φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 13:00 Mega News, COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Playoffs Champions League 14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Playoffs UEFA Europa League 14:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Διοργάνωση 2026 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων Volley League Ανδρών 2025-26 19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ανόβερο Bundesliga 2 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Κολόοντ - Αλ Νασρ Roshn Saudi League 2025-26 20:30 Novasports Prime Playmakers Eκπομπή 20:30 Novasports 4HD Μονακό - Βίρτους Μπολόνια Euroleague 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3515 Μπάσκετ 21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι Euroleague 21:30 Novasports 6HD Ρεάλ Σοσιεδάδ Β - Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο 21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague 21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League 21:45 Novasports Prime Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR Euroleague 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship 2025-26 22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal Betclic 2025-26 23:45 Novasports Prime Playmakers Eκπομπή 05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντιτρόιτ Πίστονς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

