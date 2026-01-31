Greek Basketball League: Εύκολα ο Ηρακλής την Καρδίτσα

Πάτησε… γκάζι και χάθηκε ο «γηραιός» στο ματς με τους Θεσσαλούς, επικρατώντας 93-73.

Επιστροφή στις νίκες για τον Ηρακλή που για την 17η αγωνιστική της GBL έφτασε σε εύκολη επικράτηση επί της Καρδίτσας με 93-73. Έχοντας ως καθοριστικό σημείο την τρίτη περίοδο, όταν και ουσιαστικά κρίθηκαν τα πάντα.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με νταμπλ -νταμπλ (16 πόντοι, 10 ασίστ). Τον ακολούθησαν οι Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο). Χρόνο συμμετοχής πήραν και οι Νίκος Τσιακμάς (8 πόντοι, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζον Σίλας (7 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), επιστρέφοντας αμφότεροι σε δράση για τον «Γηραιό» μετά τους τραυματισμούς τους.

Έκτη σερί ήττα για την Καρδίτσα. Πρώτος σκόρερ για λογαριασμό της ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον (27 πόντοι, με 9/9 βολές, 4/8 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 38-38, 59-52, 93-73

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 15, Ράιτ-Φόρμαν, Σμιθ 8 (1), Μωραΐτης 16 (2), Έντλερ-Ντέιβις 20 (3), Στρονγκ 4, Τσιακμάς 8 (1), Γουέρ 12, Καμπουρίδης 3 (1), Χρηστίδης, Σίλας 7 (1), Γιαννίκος.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 27 (4), Κασελάκης 9, Καμπερίδης, Ουάσινγκτον 5, Ντ. Τζέφερσον 14 (1), Εστράδα 2, Χόρχλερ 2, Λιάπης, Πουλιανίτης, Δίπλαρος 5 (1), Καμαριανός 5 (1), Μάντσεν 4.

