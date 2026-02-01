GBL, Μαρούσι – Πανιώνιος 97-105: «Διπλό» σωτηρίας για τους «κυανέρυθρους»

Ο Πανιώνιος νίκησε 105-97 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά και πανηγύρισε την τρίτη νίκη του στα τελευταία τέσσερα ματς, κάνοντας σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην Greek Basketball League.

GBL, Μαρούσι – Πανιώνιος 97-105: «Διπλό» σωτηρίας για τους «κυανέρυθρους»
Νίκη που ισοδυναμεί με… μισή παραμονή πανηγύρισε ο Πανιώνιος στο Μαρούσι.

Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία, πήραν τις σωστές αποφάσεις στο φινάλε –σε αντίθεση με τους γηπεδούχους– και έφυγαν με ένα τεράστιο «διπλό» (97-105), που τους δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη της σωτηρίας.

Η ομάδα του Μάρκοβιτς ανέβασε το ρεκόρ της στο 4-12 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, την ώρα που το Μαρούσι υποχώρησε στο 3-13 και πλέον βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η περιφερειακή γραμμή του «Ιστορικού». Ο Τόμασον πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 25 πόντους και 10/13 δίποντα, ενώ ο Μπράντον Τέιλορ επιβεβαίωσε την ποιότητά του με 22 πόντους και 8 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Νικολαΐδη, που έδωσε ενέργεια ερχόμενος από τον πάγκο (12π., 4 ριμπ., 4 ασ.), ενώ γεμάτο παιχνίδι έκανε και ο Κρούζερ με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την πλευρά του Αμαρουσίου, ο Κινγκ σημείωσε 21 πόντους, όμως στο φινάλε στάθηκε άτυχος χάνοντας δύο κρίσιμες βολές. Ο Πάπας πρόσθεσε επίσης 21 πόντους με εξαιρετικό ποσοστό από τα 6,75μ. (5/6 τρίποντα), ενώ ο Μέικον είχε πληθωρική παρουσία με 18 πόντους και 6 ασίστ, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Χριστινάκης, Μπακάλης
ΤΑ ΔΕΚAΛΕΠΤΑ: 29-26, 47-48, 76-76, 97-105.

