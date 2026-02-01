NBA: Κρίσιμες μέρες για Γιαμπουσέλε στους Νικς

Οι πρώτες φήμες από τις ΗΠΑ θέλουν τον Γάλλο φόργουορντ να βρίσκεται ήδη σε «πακέτα» ανταλλαγών, καθώς οι Νιου Γιορκ Νικς εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν.

Αγκάθι στις συζητήσεις αποτελεί το συμβόλαιό του και συγκεκριμένα τα χρήματα του δεύτερου χρόνου, που αγγίζουν τα 5,8 εκατομμύρια δολάρια. Το συγκεκριμένο ποσό λειτουργεί αποτρεπτικά για αρκετές ομάδες, οι οποίες καλούνται να αποφασίσουν αν μπορούν να επωμιστούν αυτό το οικονομικό βάρος και αν ο Γιαμπουσέλε ταιριάζει πραγματικά στα πλάνα τους.

The Knicks proposed a trade package of Guerschon Yabusele & Pacome Dadiet to the Spurs in return for Jeremy Sochan.



The Spurs declined as they were not willing to take on Yabusele’s $5.8M player option for next season.



per @MikeAScotto pic.twitter.com/ajhDjmxRjV — NBA Retweet (@RTNBA) January 31, 2026

Ο χρόνος πιέζει και όλα δείχνουν πως οι επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο, με τη διάθεση των Νικς να συμπεριλάβουν τον Γάλλο φόργουορντ σε ανταλλαγή και να τον στείλουν εκτός Νέας Υόρκης να θεωρείται δεδομένη.

