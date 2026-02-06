NBA: Πέρασαν από το Ντάλας οι Σπερς - Αγωνία για Ντόντσιτς στους Λέικερς

«Αφεντικό» του Τέξας είναι οι Σπερς, μια και πήραν τη νίκη 135-123 κόντρα στους Μάβερικς στο Ντάλας, ενώ με πρόβλημα αποχώρησε ο Λούκα Ντόντσιτς στην επικράτηση 119-115 των Λέικερς κόντρα στους Σίξερς.

AP Photo/Gareth Patterson
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα τα «Σπιρούνια» πήραν το ντέρμπι του Τέξας. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της ομάδας του Σαν Αντόνιο είχε 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους γηπεδούχους, ο Κούπερ Φλαγκ τελείωσε με 32 πόντους.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 119-115 των Φιλαδέλφια Σίξερς, ωστόσο η νίκη τους επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Όστιν Ριβς με 35 πόντους, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 17 πόντους και 10 ασίστ, αλλά υπέπεσε και σε 8 λάθη. Από πλευράς Σίξερς ξεχώρισαν ο Τζοέλ Εμπίντ με 35 πόντους και ο Ταϊρίς Μάξι με 26.

Την εντυπωσιακή τους πορεία συνέχισαν οι Χόρνετς, που έφτασαν τις οκτώ διαδοχικές νίκες περνώντας με 109-99 από το Χιούστον. Ο Κον Κνούπελ σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ ακολούθησε με 20. Για τους γηπεδούχους, ο Κέβιν Ντουράντ είχε 31 πόντους, την ώρα που ο Αλπερέν Σενγκούν έμεινε χαμηλά, με μόλις 7 πόντους και 3/11 σουτ.

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Ντιτρόιτ, όπου οι πρωτοπόροι της Ανατολής Πίστονς (37-13) γνώρισαν την ήττα στην έδρα τους από τους ουραγούς Γουίζαρντς (14-36). Ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς ήταν από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα της Ουάσινγκτον, με 14 πόντους.

Στο Φίνιξ, οι Γουόριορς, αγωνιζόμενοι χωρίς τον Στεφ Κάρι, κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη με 101-97, δείχνοντας βάθος και χαρακτήρα. Παράλληλα, στους αγώνες της βραδιάς ξεχώρισε και το δραματικό φινάλε στο Χοκς – Τζαζ, όπου ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ πέτυχε 23 πόντους και το νικητήριο σουτ 1,3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη με 121-119 στην ομάδα της Ατλάντα.

Τέλος, οι Ράπτορς, που βρίσκονται στην πέμπτη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 31-22, επικράτησαν με 123-117 των Μπουλς. Ο Μπράντον Ίνγκραμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 33 πόντους, ενώ θετικό ήταν το ντεμπούτο του Άνφερνι Σάιμονς με 22 πόντους. Πολύ καλή πρώτη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που μέτρησε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Πίστονς-Ουίζαρντς 117-126

Μάτζικ-Νετς 118-98

Χοκς-Τζαζ 121-119

Ράπτορς-Μπουλς 123-117

Ρόκετς-Χόρνερς 99-109

Μάβερικς-Σπερς 123-135

Σανς-Ουόριορς 97-101

Λέικερς-Σίξερς 119-115

