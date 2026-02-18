Εθνική Ελλάδας: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις - Οι «εκλεκτοί» Σπανούλη
Την κλήση του Βασίλη Σπανούλη για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με το Μαυροβούνιο έλαβε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού AKTOR.
Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στις κλήσεις, η Εθνική Ελλάδας θα πάει στα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στο Μαυροβουνιο, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027.
Η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την επόμενη Παρασκευή (27/02) στις 19:00, ενώ ακολουθεί το δεύτερο ματς στην Ποντγκόριτσα την μεθεπόμενη Δευτέρα (02/03) στις 20:00.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, η οποία ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα (23/02), με σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών. Ανάμεσα στις επιλογές του βρίσκεται και ο Ρογκαβόπουλος, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Συνοπτικά, οι παίκτες που είναι στις κλήσεις του Έλληνα κόουτς:
|‘Ονομα
|Ημ. Γέννησης
|Υψος
|Θέση
|Ομάδα
|Συμμετοχές
|Πόντοι
|Κώστας Παπανικολάου
|31/07/1990
|2.04
|F
|Ολυμπιακός
|173
|1149
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|22/09/1993
|1.96
|SG
|Ολυμπιακός
|94
|632
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|02/01/1999
|2.00
|SG
|Παναθηναϊκός
|50
|233
|Κώστας Αντετοκούνμπο
|20/11/1997
|2.10
|C
|Αρης
|39
|197
|Βασίλης Τολιόπουλος
|15/06/1996
|1.88
|SG
|Παναθηναϊκός
|36
|305
|Δημήτρης Μωραΐτης
|03/02/199
|1.94
|PG
|Ηρακλής
|32
|131
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|06/01/1997
|2.02
|F
|ΑΕΚ
|23
|91
|Νίκος Ρογκαβόπουλος
|27/06/2001
|2.03
|SF
|Παναθηναϊκός
|22
|168
|Νίκος Χουγκάζ
|04/10/2000
|2.08
|F
|ΠΑΟΚ
|16
|73
|Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|20/04/2005
|2.10
|PF
|Παναθηναϊκός
|16
|91
|Δημήτρης Κακλαμανάκης
|25/01/1994
|2.06
|C
|Περιστέρι
|6
|12
|Νάσος Μπαζίνας
|18/10/2003
|1.94
|PG
|Προμηθέας
|5
|6
|Αντώνης Καραγιαννίδης
|13/04/2002
|2.04
|PF
|Προμηθέας
|5
|12
|Ομηρος Νετζήπογλου
|18/11/2002
|1.95
|G
|Ολυμπιακός
|5
|4
|Ναζ Μήτρου – Λονγκ
|03/08/1993
|1.93
|SG
|Νάπολι
|4
|35
|Αλέξανδρος Νικολαΐδης
|21/08/2002
|1.90
|G
|Πανιώνιος
|2
|7
|Νίκος Πλώτας
|12/06/2004
|1.96
|G
|Προμηθέας
|–
|–