Εθνική Ελλάδας: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις - Οι «εκλεκτοί» Σπανούλη

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στις κλήσεις, η Εθνική Ελλάδας θα πάει στα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στο Μαυροβουνιο, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027.

Η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την επόμενη Παρασκευή (27/02) στις 19:00, ενώ ακολουθεί το δεύτερο ματς στην Ποντγκόριτσα την μεθεπόμενη Δευτέρα (02/03) στις 20:00.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, η οποία ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα (23/02), με σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών. Ανάμεσα στις επιλογές του βρίσκεται και ο Ρογκαβόπουλος, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Συνοπτικά, οι παίκτες που είναι στις κλήσεις του Έλληνα κόουτς:

‘Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 173 1149 Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 94 632 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 50 233 Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Αρης 39 197 Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 SG Παναθηναϊκός 36 305 Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/199 1.94 PG Ηρακλής 32 131 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 23 91 Νίκος Ρογκαβόπουλος 27/06/2001 2.03 SF Παναθηναϊκός 22 168 Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 F ΠΑΟΚ 16 73 Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 PF Παναθηναϊκός 16 91 Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 6 12 Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 5 6 Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 5 12 Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 5 4 Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 SG Νάπολι 4 35 Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 G Πανιώνιος 2 7 Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας – –

