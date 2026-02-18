Εθνική Ελλάδας: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις - Οι «εκλεκτοί» Σπανούλη

Την κλήση του Βασίλη Σπανούλη για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με το Μαυροβούνιο έλαβε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού AKTOR.

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στις κλήσεις, η Εθνική Ελλάδας θα πάει στα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στο Μαυροβουνιο, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027.

Η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την επόμενη Παρασκευή (27/02) στις 19:00, ενώ ακολουθεί το δεύτερο ματς στην Ποντγκόριτσα την μεθεπόμενη Δευτέρα (02/03) στις 20:00.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, η οποία ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα (23/02), με σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών. Ανάμεσα στις επιλογές του βρίσκεται και ο Ρογκαβόπουλος, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Συνοπτικά, οι παίκτες που είναι στις κλήσεις του Έλληνα κόουτς:

‘ΟνομαΗμ. ΓέννησηςΥψοςΘέσηΟμάδαΣυμμετοχέςΠόντοι
Κώστας Παπανικολάου31/07/1990 2.04FΟλυμπιακός1731149
Γιαννούλης Λαρεντζάκης22/09/19931.96SGΟλυμπιακός94632
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης02/01/19992.00SGΠαναθηναϊκός50233
Κώστας Αντετοκούνμπο20/11/19972.10CΑρης39197
Βασίλης Τολιόπουλος15/06/19961.88SGΠαναθηναϊκός36305
Δημήτρης Μωραΐτης03/02/1991.94PGΗρακλής32131
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος06/01/19972.02FΑΕΚ2391
Νίκος Ρογκαβόπουλος27/06/20012.03SFΠαναθηναϊκός22168
Νίκος Χουγκάζ04/10/20002.08FΠΑΟΚ1673
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ20/04/20052.10PFΠαναθηναϊκός1691
Δημήτρης Κακλαμανάκης25/01/19942.06CΠεριστέρι612
Νάσος Μπαζίνας18/10/20031.94PGΠρομηθέας56
Αντώνης Καραγιαννίδης13/04/20022.04PFΠρομηθέας512
Ομηρος Νετζήπογλου18/11/20021.95GΟλυμπιακός54
Ναζ Μήτρου – Λονγκ03/08/19931.93SGΝάπολι435
Αλέξανδρος Νικολαΐδης21/08/20021.90GΠανιώνιος27
Νίκος Πλώτας12/06/20041.96GΠρομηθέας

