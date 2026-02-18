Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71: Πρόκριση με «100άρα» μπασκετάρα και την Ακρόπολη στο στήθος

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Σαν... σίφουνας πέρασε ο Παναθηναϊκός πάνω από τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με την πράσινη φανέλα και πήρε την πρόκριση για τον αυριανό ημιτελικό.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που έκανε την πλέον πειστική εμφάνιση της σεζόν, την κατάλληλη στιγμή, επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-71 και αύριο το βράδυ (20:00) θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας.

Όπως είναι φυσιολογικό ο παίκτης που τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα δεν ήταν άλλος από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος στην πρεμιέρα του με τον Παναθηναϊκός έδειξε ένα μόνο μικρό δείγμα των απίστευτων δυνατοτήτων του.

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλύτερα με τους παίκτες του Ζντοβτς να μοιάζουν πιο συγκεντρωμένοι. Χουγκάζ και Ταϊρί, “οδηγούσαν” επιθετικά την ομάδα τους, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν προβάδισμα με 4-7. Όσο περνούσε η ώρα ο Παναθηναϊκός έμπαινε όλο και περισσότερο στο ματς. Ο Γκραντ είχε αναλάβει να “καθοδηγήσει” τους συμπαίκτες του και βοηθούσε επιθετικά, ενώ από τη στιγμή που οι “πράσινοι” έφτιαξαν την κυκλοφορία της μπάλας και “διάβαζαν” πιο σωστά τις άμυνες του ΠΑΟΚ πήραν τα ηνία του σκορ. Ο Χολμς έδινε λύσεις, ενώ ο Όσμαν με δύο βολές έκανε το 14-9, στο πρώτο πεντάλεπτο, με τους “πράσινους” να “τρέχουν “ σερί 14-2.

Ο Χέιζ-Ντέιβις πάτησε παρκέ και… άνοιξε λογαριασμό

Όσο και αν φαινόταν υπερβολικό ο Παναθηναϊκός είχε βάλει το νερό στο… αυλάκι από νωρίς. Ο Ναν με τρίποντο έδωσε αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του, 17-12, ενώ ο Χολμς με εντυπωσιακό κάρφωμα και τάπα στα… καπάκια σήκωσε στο πόδι τα “Δύο Αοράκια”. Ο Αταμάν έκανε συνεχείς αλλαγές για να κρατάει φρέσκια την ομάδα, ο Ναν είχε συνδεθεί για τα καλά και ο Μήτογλου που μπήκε στη θέση “5”, θύμισε κάτι από τον παλιό καλό Μήτογλου. Τρίποντο και δύο βολές, κάνοντας το σκορ 28-18, με τον Τούρκο τεχνικό να περνάει στο παρκέ και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και το δεκάλεπτο να “κλείνει” στο 31-20.

Ο Παναθηναϊκός είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του με τους “πράσινους” να είναι ξεκάθαρο ότι αγωνιζόντουσαν με άλλον… αέρα από ότι το τελευταίο διάστημα. Ο Αταμάν πέρασε και τον Τολιόπουλο στη θέση του Ναν και ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 34-21. Ο Χέιζ πέτυχε το πρώτο του καλάθι μετά “τριφύλλι” στο στήθος και στη συνέχεια οι “πράσινοι” έβγαλαν την άμυνα και ο Τολιόπουλος με καλάθι στον αιφνιδιασμό έστειλε τη διαφορά στους 15 πόντους, 7 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους.

Απόλυτο αφεντικό και πανέμορφο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα καλύτερος με τους “πράσινους” να μοιράζουν θέαμα στους Κρητικούς. Ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε, ο Χολμς κάρφωνα και ο Ντέιβις είχε συνδεθεί με το καλάθι. Η διαφορά με τρίποντο του Αμερικάνου έφτασε τους 18 πόντους, στα μισά της περιόδου, ενώ στην επόμενη φάση ο Χολμς κέρδισε ένα ακόμα γκολ-φάουλ για το 45-25. Ο Ντέιβις συνέχιζε να “φτιάχνει” τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενώ ο Τσέντι Όσμαν τελείωνε τη μία φάση μετά την άλλη με τον Παναθηναϊκό να “κλείνει” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 57-32 και ουσιαστικά να έχει βάλει τέλος στην υπόθεση πρόκριση.

Τυπική διαδικασία μέχρι το τέλος

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι καταιγιστικός, παίζοντας εντυπωσιακό μπάσκετ, τη στιγμή που οι διαιτητές της Ομοσπονδίας του κ. Λιόλιου συνέχιζαν να είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό, κάνοντας πάρα πολλά λάθη. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, Ναν, Χολμς και Χουάντσο “οδηγούσαν” τους “πράσινους” οι οποίοι έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 30 πόντους (63-43 και 66-36) και στο 25’ το σκορ ήταν 70-41. Στο επόμενο πεντάλεπτο ο Ντέιβις ανέβαζε όλο και περισσότερο στροφές, έμπαινε όλο και περισσότερο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το δεκάλεπτο βρήκε τους πράσινους να είναι μπροστά με 35 πόντους, 82-47.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ είχε πετάξει λευκή πετσέτα με τον Άλεν να είναι ο μόνος που προσπαθούσε, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έβλεπε τους παίκτες του να συνεχίζουν σε υψηλούς ρυθμούς. Ο Ρογκαβόπουλος έτρεχε παντού, κάνοντας τα πάντα και οι Σλούκας και Ντέιβις με δύο συνεχόμενα τρίποντα, πέντε λεπτά πριν από το τέλος έστειλαν τη διαφορά στους 38 πόντους, 92-54.

Τα Δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71