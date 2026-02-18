Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71: Πρόκριση με «100άρα» μπασκετάρα και την Ακρόπολη στο στήθος

Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη, την εντυπωσιακότερη και πιο πειστική φετινή του εμφάνιση στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, σκορπίζοντας στους πέντε ανέμους τον ΠΑΟΚ και παίρνοντας την πρόκριση για τον αυριανό ημιτελικό όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. 

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71: Πρόκριση με «100άρα» μπασκετάρα και την Ακρόπολη στο στήθος
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Σαν... σίφουνας πέρασε ο Παναθηναϊκός πάνω από τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με την πράσινη φανέλα και πήρε την πρόκριση για τον αυριανό ημιτελικό.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που έκανε την πλέον πειστική εμφάνιση της σεζόν, την κατάλληλη στιγμή, επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-71 και αύριο το βράδυ (20:00) θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας.

Όπως είναι φυσιολογικό ο παίκτης που τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα δεν ήταν άλλος από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος στην πρεμιέρα του με τον Παναθηναϊκός έδειξε ένα μόνο μικρό δείγμα των απίστευτων δυνατοτήτων του.

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλύτερα με τους παίκτες του Ζντοβτς να μοιάζουν πιο συγκεντρωμένοι. Χουγκάζ και Ταϊρί, “οδηγούσαν” επιθετικά την ομάδα τους, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν προβάδισμα με 4-7. Όσο περνούσε η ώρα ο Παναθηναϊκός έμπαινε όλο και περισσότερο στο ματς. Ο Γκραντ είχε αναλάβει να “καθοδηγήσει” τους συμπαίκτες του και βοηθούσε επιθετικά, ενώ από τη στιγμή που οι “πράσινοι” έφτιαξαν την κυκλοφορία της μπάλας και “διάβαζαν” πιο σωστά τις άμυνες του ΠΑΟΚ πήραν τα ηνία του σκορ. Ο Χολμς έδινε λύσεις, ενώ ο Όσμαν με δύο βολές έκανε το 14-9, στο πρώτο πεντάλεπτο, με τους “πράσινους” να “τρέχουν “ σερί 14-2.

Ο Χέιζ-Ντέιβις πάτησε παρκέ και… άνοιξε λογαριασμό

Όσο και αν φαινόταν υπερβολικό ο Παναθηναϊκός είχε βάλει το νερό στο… αυλάκι από νωρίς. Ο Ναν με τρίποντο έδωσε αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του, 17-12, ενώ ο Χολμς με εντυπωσιακό κάρφωμα και τάπα στα… καπάκια σήκωσε στο πόδι τα “Δύο Αοράκια”. Ο Αταμάν έκανε συνεχείς αλλαγές για να κρατάει φρέσκια την ομάδα, ο Ναν είχε συνδεθεί για τα καλά και ο Μήτογλου που μπήκε στη θέση “5”, θύμισε κάτι από τον παλιό καλό Μήτογλου. Τρίποντο και δύο βολές, κάνοντας το σκορ 28-18, με τον Τούρκο τεχνικό να περνάει στο παρκέ και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και το δεκάλεπτο να “κλείνει” στο 31-20.

Ο Παναθηναϊκός είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του με τους “πράσινους” να είναι ξεκάθαρο ότι αγωνιζόντουσαν με άλλον… αέρα από ότι το τελευταίο διάστημα. Ο Αταμάν πέρασε και τον Τολιόπουλο στη θέση του Ναν και ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 34-21. Ο Χέιζ πέτυχε το πρώτο του καλάθι μετά “τριφύλλι” στο στήθος και στη συνέχεια οι “πράσινοι” έβγαλαν την άμυνα και ο Τολιόπουλος με καλάθι στον αιφνιδιασμό έστειλε τη διαφορά στους 15 πόντους, 7 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους.

Απόλυτο αφεντικό και πανέμορφο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα καλύτερος με τους “πράσινους” να μοιράζουν θέαμα στους Κρητικούς. Ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε, ο Χολμς κάρφωνα και ο Ντέιβις είχε συνδεθεί με το καλάθι. Η διαφορά με τρίποντο του Αμερικάνου έφτασε τους 18 πόντους, στα μισά της περιόδου, ενώ στην επόμενη φάση ο Χολμς κέρδισε ένα ακόμα γκολ-φάουλ για το 45-25. Ο Ντέιβις συνέχιζε να “φτιάχνει” τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενώ ο Τσέντι Όσμαν τελείωνε τη μία φάση μετά την άλλη με τον Παναθηναϊκό να “κλείνει” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 57-32 και ουσιαστικά να έχει βάλει τέλος στην υπόθεση πρόκριση.

Τυπική διαδικασία μέχρι το τέλος

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι καταιγιστικός, παίζοντας εντυπωσιακό μπάσκετ, τη στιγμή που οι διαιτητές της Ομοσπονδίας του κ. Λιόλιου συνέχιζαν να είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό, κάνοντας πάρα πολλά λάθη. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, Ναν, Χολμς και Χουάντσο “οδηγούσαν” τους “πράσινους” οι οποίοι έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 30 πόντους (63-43 και 66-36) και στο 25’ το σκορ ήταν 70-41. Στο επόμενο πεντάλεπτο ο Ντέιβις ανέβαζε όλο και περισσότερο στροφές, έμπαινε όλο και περισσότερο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το δεκάλεπτο βρήκε τους πράσινους να είναι μπροστά με 35 πόντους, 82-47.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ είχε πετάξει λευκή πετσέτα με τον Άλεν να είναι ο μόνος που προσπαθούσε, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έβλεπε τους παίκτες του να συνεχίζουν σε υψηλούς ρυθμούς. Ο Ρογκαβόπουλος έτρεχε παντού, κάνοντας τα πάντα και οι Σλούκας και Ντέιβις με δύο συνεχόμενα τρίποντα, πέντε λεπτά πριν από το τέλος έστειλαν τη διαφορά στους 38 πόντους, 92-54.

Τα Δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δορυφορικές εικόνες φέρονται να δείχνουν ότι επισκευάζει και οχυρώνει εγκαταστάσεις

22:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Μπορώ καλύτερα στα ριμπάουντ, έχω κοιμηθεί 6 ώρες σε τρεις μέρες»

22:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Δοκάρι και μεγάλες ευκαιρίες για τους Γερμανούς

22:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σαρώνει ο Akylas - Από το εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό των stream του «Ferto»

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νάξο: Βρέθηκε νάρκη - Αύριο η εξουδετέρωσή της

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκδίδει NOTAM για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων, την Πέμπτη

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα πληρώσει για εγγραφή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έφυγε από την ζωή ο «γίγαντας» της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν γνώριζα, είχα δώσει «λευκή επιταγή», υποστήριξε ο Τζιωρτζιώτης στην απολογία του - Αύριο οδηγείται στη φυλακή

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Νιουκάστλ «διέλυσε» την Καραμπάγκ με σούπερ Γκόρντον!

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71: Πρόκριση με «100άρα» μπασκετάρα και την Ακρόπολη στο στήθος

21:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκροί βρέθηκαν 8 από τους σκίερ που αγνοούνταν μετά από χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια - Ένας ακόμη αγνοείται

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Δύο γυναίκες προσποιούνταν τις κωφές και ζητούσαν χρήματα για ίδρυμα - «φάντασμα»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν λαϊκό παιδί, όχι στημένος κι ατσαλάκωτος τζιτζιφιόγκος, γι' αυτό τον ακούν έντεχνοι, ροκάδες, λαϊκοί» λέει ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου για τον Παντελή Παντελίδη

21:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατος με τοπικές βροχές και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό καθώς εκτιμά πως επίκεται επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το βάπτισμα του πυρός με το τριφύλλι στο στήθος (pics, vids)

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Ζωολόγοι έσωσαν την όραση λευκού ρινόκερου αφού του έβαλαν... κολλύριο στα μάτια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έφυγε από την ζωή ο «γίγαντας» της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν γνώριζα, είχα δώσει «λευκή επιταγή», υποστήριξε ο Τζιωρτζιώτης στην απολογία του - Αύριο οδηγείται στη φυλακή

17:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν λαϊκό παιδί, όχι στημένος κι ατσαλάκωτος τζιτζιφιόγκος, γι' αυτό τον ακούν έντεχνοι, ροκάδες, λαϊκοί» λέει ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου για τον Παντελή Παντελίδη

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Τα έξι σημεία που θα τοποθετηθούν κάμερες για οδηγούς που παρανομούν - Θα μπουν και σε λεωφορεία

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα Παρασκευή και Σάββατο - Πώς θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71: Πρόκριση με «100άρα» μπασκετάρα και την Ακρόπολη στο στήθος

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ