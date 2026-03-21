GBL: Αναμετρήσεις με ενδιαφέρον, ξεχωρίζει το Περιστέρι – ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League, με την καθεμία να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον | Ξεχωρίζει το Περιστέρι – ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται για τρίτη φορά σε διάστημα 10 ημέρων.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Περιστέρι - ΠΑΟΚ
INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δύο ομάδες συναντιούνται για τρίτη φορά σε δέκα ημέρες, μετά τα παιχνίδια τους στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την πρόκριση.

Το Περιστέρι μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει σε ισχυρή θέση για την τετράδα των playoffs. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 3.

Η αυλαία ανοίγει (χρονικά) στην Πάτρα με το Προμηθέας – Κολοσσός Ρόδου (16:00), ενώ μισή ώρα αργότερα ο Άρης υποδέχεται (16:30) την Καρδίτσα. Στις 18:15 η Μύκονος φιλοξενείται από το Μαρούσι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (21/03)

  • 16:00 Προμηθέας – Κολοσσός Ρόδου (ERTSPORTS 1)
  • 16:30 Άρης – Καρδίτσα (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 18:15 Μαρούσι – Μύκονος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 18:15 Περιστέρι – ΠΑΟΚ (ERTSPORTS 3)

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 20-0
  2. Παναθηναϊκός 16-4
  3. ΑΕΚ 14-5
  4. Περιστέρι 10-9
  5. ΠΑΟΚ 11-6
  6. Άρης 10-7
  7. Ηρακλής 8-11
  8. Προμηθέας Π. 7-12
  9. Μύκονος 7-12
  10. Κολοσσός Ρ. 6-13
  11. Μαρούσι 4-16
  12. Πανιώνιος 5-14
  13. Καρδίτσα 5-14

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα έργων, το 2026 έχουν προγραμματιστεί π

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντιμίρ Πούτιν: «Σταθερός σύμμαχος» της Τεχεράνης δηλώνει η Μόσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρουφάκης στη Hurriyet: «Η Τουρκία φέρθηκε έξυπνα, ενώ εμείς γίναμε δορυφόρος του Ισραήλ»

11:45ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Αναμετρήσεις με ενδιαφέρον, ξεχωρίζει το Περιστέρι – ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο δυστύχημα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κόντρα ταχύτητας… με 153 και 176 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό – Συνελήφθησαν 19χρονος

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Τι κάνει τα φασόλια Edamame τόσο υγιεινά: Οφέλη, διατροφική αξία και τι να προσέξετε

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για Μέση Ανατολή: «Θα παρθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης»

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

11:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

KIDOPIA Festival - Δημιουργική μάθηση μέσα από το παιχνίδι

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: «Η ποίηση σταθερό σημείο σε έναν κόσμο αβεβαιότητας»

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκης Σκέρτσος: «Επιτέλους κανόνες και έλεγχοι για αλκοόλ και καπνικά στους νέους»

10:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Επιστρέφει ως «Κόναν» στα 78 - Εντατική προετοιμασία για τη νέα ταινία

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι ο 7χρονος που τραυματίστηκε σε πάρκο - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

10:25ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγωνία για το Άγιο Φως ενόψει Πάσχα - Πώς θα έρθει στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις - H πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

10:25ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγωνία για το Άγιο Φως ενόψει Πάσχα - Πώς θα έρθει στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι φέτος το καλοκαίρι

08:07WHAT THE FACT

Πώς ξεκίνησαν τα αστεία για τον Τσακ Νόρις - Η ιστορία πίσω από τον θρυλικό star και τα memes

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Λάθος μου που έφαγα το κράκερ στη Βουλή - Η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί τα πάντα»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν απειλεί με πυραύλους βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων - Ετοιμάζει κομάντο ο Τραμπ για χερσαία επιχείρηση

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ