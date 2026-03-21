GBL: Αναμετρήσεις με ενδιαφέρον, ξεχωρίζει το Περιστέρι – ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Οι δύο ομάδες συναντιούνται για τρίτη φορά σε δέκα ημέρες, μετά τα παιχνίδια τους στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την πρόκριση.

Το Περιστέρι μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει σε ισχυρή θέση για την τετράδα των playoffs. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 3.

Η αυλαία ανοίγει (χρονικά) στην Πάτρα με το Προμηθέας – Κολοσσός Ρόδου (16:00), ενώ μισή ώρα αργότερα ο Άρης υποδέχεται (16:30) την Καρδίτσα. Στις 18:15 η Μύκονος φιλοξενείται από το Μαρούσι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (21/03)

16:00 Προμηθέας – Κολοσσός Ρόδου (ERTSPORTS 1)

16:30 Άρης – Καρδίτσα (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Μαρούσι – Μύκονος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Περιστέρι – ΠΑΟΚ (ERTSPORTS 3)

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 20-0 Παναθηναϊκός 16-4 ΑΕΚ 14-5 Περιστέρι 10-9 ΠΑΟΚ 11-6 Άρης 10-7 Ηρακλής 8-11 Προμηθέας Π. 7-12 Μύκονος 7-12 Κολοσσός Ρ. 6-13 Μαρούσι 4-16 Πανιώνιος 5-14 Καρδίτσα 5-14

Διαβάστε επίσης