Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο

Ελάχιστες ώρες πριν από την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Σεράγεβο και το ματς της Τρίτης με τη Ντουμπάϊ, αλλά και ελάχιστες ώρες μετά την νίκη επί του Ερυθρού Αστέρας οι πράσινοι πέρασαν σαν… σίφουνας από το κλειστό της Γλυφάδας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε την ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς, προηγήθηκε ακόμα και με 30 πόντους διαφορά, 37-67, αλλά στην τέταρτη περίοδο έκανε την απαραίτητη συντήρηση δυνάμεων με τη διαφορά φυσιολογικά να πέφτει.

Ο Αταμάν ξεκούρασε τους βασικούς, έδωσε χρόνο και ευκαιρίες σε όλους, δεν τις εκμεταλλεύτηκαν σε κανένα σημείο, οι “κυανέρυθροι” μείωσαν στους 12 πόντους, αλλά ο Κώστας Σλούκας ήταν ο παίκτης που έριξε τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.

Νωθρό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο ματς και κάπως καλύτερο για τον Πανιώνιο ο οποίος θέλησε να εκμεταλλευτεί την δυναμική της έδρας του και να επιβάλει τον ρυθμό του στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Με τους Τόμασον και Ουάτσον οι “κυανέρυθροι” κατάφεραν να επιβληθούν των αντιπάλων τους και να προηγηθούν με 10-6 στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα.

Πάτησαν γκάζι στα τελευταία λεπτά οι πράσινοι

Όσο περνούσε η ώρα ο Παναθηναϊκός έμπαινε ολοένα και περισσότερο στο πνεύμα του αγώνα και με τον Φαρίντ να γίνεται και πάλι… πόλος για την ομάδα του στις ρακέτες άρχισε να μειώνει. Με γκολ-φάουλ του Αμερικάνου οι πράσινοι μείωσαν σε 12-11, με τον Τέιλορ να δίνει λύσεις για την ομάδα του Μάρκοβιτς και να έχει το ματς στην ισοπαλία, 14-14. Ο Παναθηναϊκός, όμως, με τρίποντο του Χουάντσο και σερί 0-5 στα τελευταία δευτερόλεπτα “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 14-19.

Ο απόλυτος έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η διαφορά πήγε στους 7 πόντους, με τον Αταμάν να ξεκινάει τις αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έκανε το 16-24 και την ίσια στιγμή οι παίκτες του Πανιώνιου συνέχιζαν να είναι απίστευτα άστοχοι, έχοντας μόλις 1/10 έξω από τη γραμμή των 6.75 (στο ημίχρονο είχε 2/15). Η μπάλα ακουμπούσε στα χέρια του Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος τελειώνει της φάσεις, ενώ ο Χουάντσο με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έκανε το 16-28, δίνοντας για πρώτη φορά προβάδισμα 12 πόντων στην ομάδα του.

Συνεχείς αλλαγές από τον Αταμάν, “ζεσταινόταν” ο Ρογκαβόπουλος

Ο Πανιώνιος βρήκε σκορ μετά από 3 αγωνιστικά λεπτά, από τον Τόμασον, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Ο Σορτς με το που πέρασε στο παρκέ πέτυχε γκολ-φάουλ, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να συνδέεται και αυτός με το καλάθι του Πανιώνιου. Αρχικά με σουτ δύο πόντων και εν συνεχεία με τρίποντο-απάντηση του σε αυτό του Λιούις έκανε το 25-37. Ο Αταμάν είχε ρίξει στο “5” τον Χουάντσο και στη συνέχεια έκανε το ίδιο και με τον Μήτογλου με τον Έλληνα παίκτη να ευστοχεί και αυτός από το τρίποντο και να διαμορφώνει το 27-41, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Ο Χουάντσο έκανε τη διαφορά

Ο Παναθηναϊκός είχε βάλει το νερό στο… αυλάκι και ξεκίνησε να κάνει διαχείρηση. Ο Σορτς έστειλε τη διαφορά στους 17 πόντους, αλλά ο Πανιώνιος αντέδρασε άμεση και με τους Λέμον και Τέιλορ έριξε τη διαφορά στους 10 πόντους, 34-44. Ο Χουάντσο όμως ήταν και πάλι σε εξαιρετική κατάσταση και έκανε τα πάντα και με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 34-47 στο 13΄. Ο Σορτς, επίσης, ήταν σε πολύ καλό απόγευμα και έκανε το 34-50, με τους πράσινους να… φλερτάρουν με τους… 20 πόντους. Κάτι που έγινε στο 25’ με κλέψιμο του Χουάντσο και κάρφωμα του Ισπανού στον αιφνιδιασμό.

Στο +30 ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε πάνω στο παρκέ, ο Όσμαν με δύο συνεχόμενα τρίποντο και ισάριθμες καλές άμυνες, έκανε το 36-60. Ο Τσολάκος στην επόμενη φάση χρέωσε με φάουλ του Καλαϊτζάκη ο οποίος διαφώνησε και αντέδρασε, παίρνοντας την τεχνική ποινή από τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, αλλά αυτό δεν άλλαξε τίποτα στα δεδομένα του παιχνιδιού. Ο Ντέιβις συνέχιζε να σκοράρει, ο Ρογκαβόπουλος πήγε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 30 πόντους, 37-67 και στη συνέχεια ο Πανιώνιος κατάφερε να “τρέξει” σερί 8-0, αλλά ο Χέιζ με τρίποντο στην εκπνοή έκανε το 45-70.

Τα μούσκεψαν οι πράσινοι... καθάρισε ο Σλούκας

Η τελευταία περίοδος και διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν, αλλά και μια ευκαιρία του Εργκίν Αταμάν να ξεκουράσει τους παίκτες που έχουν… τραβήξει κουπί και θα τραβήξουν ακόμα μεγαλύτερο την Τρίτη στον αγώνα με την Ντουμπάϊ. Ο Τούρκος τεχνικός μοίρασε τον χρόνο, με τον Πανιώνιο να εκμεταλλεύεται το γεγονός και να ρίχνει την διαφορά από τους 10 στους 15, με κάρφωμα του Λέμον, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει με το πόπδι στο... φρένο, δίνοντας τη δυνατότητα στον Πανιώνιο και να μειώσει ακόμα και στους 12, αλλά ο Σλούκας ήταν ο παίκτης ο οποίος "καθάρισε" την αναμέτρηση.

Τα Δεκάλεπτα: 14-19, 27-42, 45-70, 68-84

