Μπανταλόνα – ΑΕΚ: Με Γκρέι η «Ένωση» στο Game 2 των προημιτελικών του BCL
Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι βρίσκεται στη δωδεκάδα της ΑΕΚ, για το Game 2 των προημιτελικών του Basketball Champions League, με αντίπαλο την Μπανταλόνα στην Καταλονία.
Ο Γκρέι δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Άρη καθώς ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στο δεξιό ισχίο, ωστόσο «σφίγγει» τα δόντια και δηλώνει «παρών» στο ματς, όπου η ΑΕΚ θα επιδιώξει να πάρει την πρόκριση στο Final Four του BCL.
Στη σύνθεση της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται κι ο Μάρκο Πετσάρσκι, ο οποίος θα κληθεί να καλύψει το «κενό» του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος είναι τραυματίας κι έμεινε στην Αθήνα.
Η δωδεκάδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
Το Μπανταλόνα – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.