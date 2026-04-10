Φώτης Κατσικάρης: Σε ομάδα έκπληξη ο Έλληνας τεχνικός | Μετακομίζει στην Αφρική!

Ο 59χρονος προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση της ομάδας από τη Βεγγάζη κι έτσι επιστρέφει στους πάγκους.

Το συμβόλαιο που υπέγραψαν οι δύο πλευρές έχει διάρκεια ενός μήνα και σχετίζεται με τις υποχρεώσεις της ομάδας στο Basketball Africa League (BAL), το που διεξάγεται υπό την αιγίδα των NBA Africa & FIBA και δίνει πρόκριση στο Διηπειρωτικό Κύπελλο. Η Αλ Αχλί Βεγγάζης έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία στη διοργάνωση, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα από τη Λιβύη που συμμετείχε στο BAL το 2024.

Ο Κατσικάρης αναμένεται να έχει τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές για προπονητή τόσο στη συγκεκριμένη διοργάνωση όσο και στο πρωτάθλημα της χώρας. Ο Έλληνας κόουτς προγραμματίζεται να αναχωρήσει το Μεγάλο Σάββατο (11/4) με προορισμό τη Βεγγάζη, όπου θα γνωρίσει από κοντά τους παίκτες της νέας του ομάδας.