Ολυμπιακός: Τρεις αγωνιστικές τιμωρία στον Τζόουνς - Τελικά δεν έκανε το… σήμα της νίκης

Η προσβλητική χειρονομία του σέντερ του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς, προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, στο πρόσφατο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων στο Telekom Center Athens, δεν πέρασε απαρατήρητη από πλευράς του Αθλητικού Δικαστή.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να προσπάθησε να κάνει το μαύρο... άσπρο και να βγάλει... τυφλό όλον τον κόσμο, λέγοντας πως ο παίκτης του έκανε το σήμα της νίκης (!), ο Αθλητικός Δικαστής όμως δεν πείστηκε και τιμώρησε τον σέντερ του Ολυμπιακού με 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση:

"Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού συμμετοχής για τρεις (3) αγωνιστικές μέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τη χειρονομία (έργω εξύβριση) προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, ήτοι να σηκώσει το χέρι του προς τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας, προτάσσοντας το μεσαίο του δάκτυλο σε ένωση με τον αντίχειρα και έχοντας σε έκταση τον δείκτη, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του χεριού του (χειρονομία που δεν προσομοιάζει με το σύμβολο της νίκης “V” και το σχηματισμό του γράμματος “W”), η οποία συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-26".