Greek Basketball League: «Διπλό» ο ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο», άνετα η Καρδίτσα τον Προμηθέα

Αν και το μυαλό ήταν στην Μπιλμπάο, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το «Ιβανώφειο» για την 25η αγωνιστική της GBL. Ο «Δικέφαλος» επιβλήθηκε του Ηρακλή 76-72, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν εκπληκτική 3η περίοδο με σκορ 8-22, φτάνοντας ευκολότερα απ’ όσο δείχνει το τελικό σκορ στη νίκη. Εκπληκτικός ξανά ο Μπριν Ταϊρί με 25 πόντους, ακολούθησαν με 12 ο Τόμας Ντίμσα και με 11 ο Κλίβελαντ Μέλβιν. Για τον Ηρακλή, Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Δημήτρης Μωραΐτης και Τζάστιν Έντλερ – Ντέιβις, είχαν από 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-19,39-37, 47-59, 72-76

«Περίπατος» για την Καρδίτσα

Η Θεσσαλική ομάδα ήταν ισοπεδωτική απέναντι στον Προμηθέα, που δεν απείλησε σε κανένα σημείο του αγώνα. Η Καρδίτσα επικράτησε 95-79, παίρνοντας σημαντική νίκη.

Πρωταγωνιστές οι Ντάμιεν Τζέφερσον (19π. 7ρ.) και Μπράντον Τζέφερσον (22π. 4ασ.), ενώ για τον Προμηθέα οι Ρομπ Γκρέι (25π.) και Κένταλ Κόουλμαν (11π. 3ρ.) το πάλεψαν.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-39, 73-64, 95-79

GREEK BASKETBALL LEAGUE

Μύκονος-Περιστέρι 92-88

Μαρούσι-Κολοσσός Ρόδου 108-93

Καρδίτσα-Προμηθέας Πατρών 95-79

Ηρακλής-ΠΑΟΚ 72-76

Ολυμπιακός-Άρης (19/4, 13:00

Πανιώνιος-ΑΕΚ (19/4, 16:00)

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 44 -22αγ.

Παναθηναϊκός 41

ΠΑΟΚ 39

ΑΕΚ 37 -22αγ.

Περιστέρι 36

Άρης 34 -21αγ.

Μύκονος 32

Ηρακλής 31

Κολοσσός Ρ. 30

Προμηθέας Π. 30

Καρδίτσα 30

Mαρούσι 29

Πανιώνιος 28 -22αγ.