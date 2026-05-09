BCL Final Four 2026, ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους: Η φανέλα του Στέβαν Γέλοβατς στις εξέδρες

Η ΑΕΚ δίνει τη μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League, όμως πριν από το τζάμπολ εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Οι φίλαθλοι της Ένωσης δεν ξέχασαν τον Στέβαν Γέλοβατς, τοποθετώντας στις εξέδρες του γηπέδου τη φανέλα του αδικοχαμένου Σέρβου με το νούμερο 13.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αγωνίζεται για την κορυφή της διοργάνωσης, με τη μνήμη του Γέλοβατς να παραμένει ζωντανή στην οικογένεια της ΑΕΚ.

Ο Στέβαν Γέλοβατς έφυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 32 ετών, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια προπόνησης της ΑΕΚ, σκορπίζοντας θλίψη στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.