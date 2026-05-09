BCL Final Four 2026: Ο «κιτρινόμαυρος» λαός κάνει… πανικό στον τελικό, ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους!

Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι και πάλι στη θέση του, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στον τελικό του BCL Final Four 2026.

Οι Έλληνες έχουν κερδίσει τη μάχη της εξέδρας κόντρα στους περίπου 2000 Λιθουανούς, οι οποίοι με τη σειρά τους δίνουν τη δική τους πολύ όμορφη παράσταση στις κερκίδες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι εξέδρες που φιλοξενούν τον κόσμο του «Δικεφάλου» είναι δεξιά από τους πάγκους των ομάδων, πίσω από την μπασκέτα, κάτι που σημαίνει ότι η βασική τηλεοπτική κάμερα δεν τους «πιάνει».

Μάλιστα, έχουν χωριστεί σε δύο μέρη, καθώς μία μικρή μερίδα βρίσκεται στο κάτω διάζωμα και ο κύριος όγκος στο πάνω.