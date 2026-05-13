Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις και Τολιόπουλο απόψε, εκτός ο Καλαϊτζάκης
Τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη αποφάσισε να αφήσει εκτός Game 5 ο Εργκίν Αταμάν.
Η μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό έφτασε, με τους πράσινους να έχουν μία ακόμα-τελευταία ευκαιρία για πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.
Ο Εργκίν Αταμάν πήρε τις τελικές του αποφάσεις και έτσι η δωδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης είναι ίδια με αυτή του Game 4.
Στην 12άδα είναι οι Γκριγκόνις και Τολιόπουλος, με τον Καλαϊτζάκη να μένει εκτός.
Εκτός είναι φυσικά ο Κώστας Σλούκας, που είναι σε διαδικασία ανάρρωσης μετά την επέμβαση στην μηνίσκο και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
