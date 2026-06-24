Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό AKTOR, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, ο διοικητικός ηγέτης του Τριφυλλιού αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ελληνοποιήσεων, υπογραμμίζοντας πως ο Παναθηναϊκός παραμένει πιστός στις αρχές του.

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακοπουλου:

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Μουσταφά Φαλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και 1,5 χρόνο, με το ουσιαστικό μέρος αυτού να έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό μένει να εκδοθεί η ταυτότητά του.

Επομένως μένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας, ότι δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση ότι ο Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας.

Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και δη τις τιμητικές πολιτογραφήσεις διότι δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής Ελλάδας, που είναι πάνω απ' όλα η επίσημη αγαπημένη μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».