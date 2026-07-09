Η απόφαση της ΕΕΑ είναι η αρχή του τέλους για τον Βαγγέλη Λιόλιο από την ΕΟΚ

Η απόφαση της ΕΕΑ ήταν η αρχή και τα επόμενα βήματα αναμένεται να είναι καθοριστικά για το τέλος του Βαγγέλη Λιόλιου από την ΕΟΚ. 

Ηλίας Λαλιώτης

Η απόφαση της ΕΕΑ είναι η αρχή του τέλους για τον Βαγγέλη Λιόλιο από την ΕΟΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, μετά την απόφαση της ΕΕΑ να κρίνει ένοχο τόσο τον Βαγγέλη Λιόλιο, όσο και την ΚΑΕ Προμηθέας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έγιναν δεκτές όλες οι καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούσι και ως εκ τούτου ανακαλείται το πιστοποιητικό συμμετοχής της πατρινής ομάδας και αναμένεται «τσουνάμι» εξελίξεων στα διοικητικά της ΕΟΚ.

Κι αυτό γιατί ουσιαστικά η ΕΕΑ έκρινε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος ήταν ένοχος για εικονική μεταβίβαση των μετοχών το 2020, γεγονός που του άνοιξε τον δρόμο για την εκλογή του στην προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ το 2021.

Μια παραπλάνηση κρατικής αρχής που έγινε κατ' εξακολούθηση και τα επόμενα χρόνια.

Από το 2021 και κάθε επόμενο έτος, η ΕΕΑ έπρεπε να ανανεώνει το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας. Κάθε χρόνο γινόταν η κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων και κάθε χρόνο η ΕΕΑ χορηγούσε το πιστοποιητικό. Άρα κάθε χρόνο η εικονική μεταβίβαση παρέμενε ανεξέταστη!

Αυτό ονομάζεται «κατ' εξακολούθηση» και τιμωρείται βαριά. Δεν πρόκειται για μια στιγμιαία παράβαση. Πρόκειται για ετήσια επανάληψη της ίδιας παραπλανητικής πράξης που δημιουργούσε την εντύπωση νομιμότητας, ενώ η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική, σύμφωνα και με τη σημερινή απόφαση της ΕΕΑ.

Κάθε πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το 2021 ως το 2026 στηρίχθηκε στην εικονική μεταβίβαση του 2020. Κάθε έγκριση της ΕΕΑ βασίστηκε σε δεδομένα που δεν αντικατόπτριζαν την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη στιγμή που η ΚΑΕ Μαρούσι αναμένεται να κλιμακώσει τις ενέργειές της, στέλνοντας τον Λιόλιο στην ΕΦΙΠΗΔ και στον εισαγγελέα, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές και θα τον «τελειώσουν» από την προεδρία της ΕΟΚ, εφόσον κριθεί εκ νέου ένοχος.

Όσον αφορά την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., η ΚΑΕ Μαρούσι ζητάει ουσιαστικά να εξεταστεί αν οι ενέργειες ή οι ιδιότητες του Βαγγέλη Λιόλιου ως προέδρου της ΕΟΚ συνάδουν με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, της δεοντολογίας και της ηθικής του αθλητισμού, με την Επιτροπή να εξετάζει την καταγγελία και ακολούθως, να καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη, εφόσον το κρίνει, και να αποφασίζει αν υπάρχει παράβαση κανονισμών ή αρχών δεοντολογίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή περίπου 15 ανηλίκων στο κέντρο της Λαμίας

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Οργή Ιταλών, Ιρλανδών και Εβραίων κατά του δημάρχου Μαμντανί - Τους «έσβησε» από το χάρτη

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα επόμενα άμεσα βήματα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου - Κανονικά η ΚΕ του Σαββάτου

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Σεισμός 5,5 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Πράγας

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε την αντιπρόεδρο της Ζάμπια - Σώοι όλοι οι επιβάτες - Δείτε βίντεο

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Ίσραελ Κατζ: Είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε για τρίτη φορά στο Ιράν αν χρειαστεί

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 71χρονος για αρχαία – Είχε στην κατοχή του περικεφαλαία, αρχαία νομίσματα και ξίφος

19:59WHAT THE FACT

Οι 7 αρχαίες μέθοδοι συντήρησης κρέατος που άλλαξαν την πορεία της ανθρωπότητας

19:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε σε ψιλικατζίδικο ναρκωτικά, πιστόλι, χάπια και πάνω από 6.000 ευρώ

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος - «Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο»

19:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Η απόφαση της ΕΕΑ είναι η αρχή του τέλους για τον Βαγγέλη Λιόλιο από την ΕΟΚ

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο - Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

19:39ΕΘΝΙΚΑ

Ζάκυνθος: Η στιγμή που ο πιλότος απομακρύνεται από το φλεγόμενο F-16

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αγρότης χρησιμοποίησε ως μέσο μεταφοράς ένα... drone - Δείτε βίντεο

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Αύριο απολογούνται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: Βίντεο δείχνει το καταφύγιο όπου σκοτώθηκε αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα: Τι ισχύει για στάθμευση και ελεύθερη κατασκήνωση

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εξοργιστικό βίντεο με επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Το διεθνές αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς μετονομάστηκε επίσημα σε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Καλοχώρι - Τουλάχιστον μία σύλληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:23ΕΘΝΙΚΑ

Φλεγόμενο F-16 στη Ζάκυνθο: Ο πιλότος εγκατέλειψε πεζός το μαχητικό

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: «Η Γιου Τινγκ και η συνέταιρος μου με εξαπάτησαν», λένε οι Κινέζοι ιδιοκτήτες του βενζινάδικου

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος - «Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο»

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

13:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

19:39ΕΘΝΙΚΑ

Ζάκυνθος: Η στιγμή που ο πιλότος απομακρύνεται από το φλεγόμενο F-16

13:13ΥΓΕΙΑ

Bonnie Tyler: Από τι πέθανε η τραγουδίστρια - Τι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες

14:47ΕΘΝΙΚΑ

Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb: Tο F-16 στη Ζάκυνθο φλέγεται ολοσχερώς στο αεροδρόμιο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο - Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

11:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κολίνα απαντά στην Αίγυπτο για το γκολ που ακυρώθηκε και το πέναλτι στον Σαλάχ

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πονοκέφαλος στις Βρυξέλλες για τα περίστροφα του Ερντογάν: Πού κατέληξαν τα όπλα που χάρισε στους Ευρωπαίους ηγέτες

16:00ΕΘΝΙΚΑ

Viper: Ποιο είναι το ελληνικό F-16 που κυριαρχεί στο Αιγαίο - Σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα: Τι ισχύει για στάθμευση και ελεύθερη κατασκήνωση

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εξοργιστικό βίντεο με επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Αύριο απολογούνται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική ιστορία αγάπης και αφοσίωσης: Ξύπνησε τον σύζυγό της από 7ετές κώμα δαγκώνοντας τα δάχτυλα των ποδιών του

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Νωρίτερα οι πληρωμές

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ