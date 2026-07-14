Για πάντα στον Παναθηναϊκό: Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ συμφώνησε για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το είχε προαναγγείλει. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ… δε θα πάει πουθενά! Ο Ισπανός φόργουορντ, με την αξία του σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και ως χαρακτήρας-πρεσβευτής των αξιών του συλλόγου, «έδεσε» το μέλλον του στο «τριφύλλι». Με νέο συμβόλαιο ως το 2030!

Η επιθυμία ήταν κοινή και όλων των πλευρών. Ο ιδιοκτήτης την είχε εκφράσει εδώ και καιρό. Ο ίδιος ο παίκτης μιλούσε για την θέλησή του να μείνει για χρόνια στο «τριφύλλι». Πέραν αυτών, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει σε τεράστια εκτίμηση τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Ίβηρα φόργουορντ. Θεωρεί πως ταιριάζει ιδανικά στη φιλοσοφία του και στον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίζει ο Παναθηναϊκός από τη νέα σεζόν. Οπότε προφανώς και έδωσε το «ΟΚ» για να προχωρήσει η επέκταση συνεργασίας.

Ταυτόχρονα, ήταν και τεράστια επιθυμίας των φιλάθλων η οποία έγινε πράξη. Ο Χουάντσο έχει ξεχωριστό «δέσιμο» με την εξέδρα. Λόγω της αγωνιστικότητάς του, αλλά και άψογου χαρακτήρα του. Στοιχεία που δύσκολα μπορεί κανείς να συναντήσει σε αυτό το βαθμό, ειδικά σε αθλητή που προέρχεται απ’ το εξωτερικό.

Παρά τις… σειρήνες των ισπανικών δημοσιευμάτων, παρά τη θέληση πολλών κλαμπ να είχαν έναν παίκτη σαν τον Ερνανγκόμεθ στο ρόστερ τους, ο Χουάντσο συμφώνησε για τέσσερα χρόνια με το «τριφύλλι». Σε μια τριετή επέκταση ουσιαστικά, καθώς το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το 2027.